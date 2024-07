Ajax-talent duikt plots op in Londen en lijkt in zee te gaan met zaakwaarnemer Gabriel Misehouy

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Silvano Vos, die in zee lijkt te gaan met de zaakwaarnemer Pini Zahavi.

Op zijn Instagram-kanaal plaatst Vos een foto van hem samen met Zahavi. Daarmee lijkt het Ajax-talent te impliceren dat hij met de tachtigjarige spelersmakelaar in zee gaat.

De Instagram-story van Silvano Vos.

Vos sloot zich eerder aan bij Muy Manero, het zaakwaarnemersbedrijf van Nathan van Kooperen. Hij nam het nog expliciet op voor Vos, toen Ajax in de slotfase van de vorige zomerwindow Sivert Mannsverk aantrok.

De agent dropte eind augustus nog een bom door Ajax een 'koopclub' te noemen nadat de club Mannsverk inlijfde. Door de komst van de Noorse middenvelder had Vos in de ogen van Van Kooperen te weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax.

"Die tweet over 'koopclub' gebeurde uit emotie. Achteraf was dat misschien niet zo handig", reageerde de zaakwaarnemer maanden later in Goedemorgen Eredivisie. Wij hadden de afspraak gemaakt met Sven (Mislintat, red.) dat er geen middenvelder meer gehaald zou worden. Dat gebeurde drie dagen voor het sluiten van de markt wel met Mannsverk."

Mocht Vos zich inderdaad hebben aangesloten bij het zaakwaarnemersbedrijf van Zahavi, Gol International, voegt hij zich in een illustere spelersstal. Onder meer Robert Lewandowski, Christopher Nkunku en de door Bayern München begeerde Jonathan Tah worden daar ook gestald.

Ook de zaken van Gabriel Misehouy worden behartigd door Zahavi. De negentienjarige aanvallende middenvelder gold als een van de grootste talenten van Ajax, maar tekende geen contractverlenging in Amsterdam. Deze zomer voegde hij zich transfervrij bij het Spaanse Girona.

