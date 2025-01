Ajax spreekt met duur van contract veel vertrouwen uit in Damián van der Vaart

Damián van der Vaart blijft Ajax trouw. De Amsterdamse club meldt dinsdag dat de middenvelder (18) zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2029. De zoon van Rafael van der Vaart beschikt bij Ajax over een verbintenis die het laatste halfjaar was ingegaan.

''We zijn heel blij dat Damián zijn contract heeft verlengd. Hij is een aanvallende middenvelder met veel dynamiek, die vaak in het zestienmetergebied van de tegenstander opduikt. Hij heeft een goede traptechniek en jaagt tegenstanders met veel energie op tijdens het drukzetten'', is directeur voetbal Merijn Beuker zeer tevreden over de ontwikkeling van de jonge Ajacied.

''Damián ontwikkelt zich sinds zijn komst naar Ajax erg goed. De volgende stap is aanhaken bij Jong Ajax. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich de komende jaren bij ons gaat doorontwikkelen'', kijkt de Ajax-bestuurder met veel vertrouwen uit naar de toekomst.

Damián van der Vaart werd geboren op 28 mei 2006 en kwam in 2023 terecht in de jeugdopleiding van Ajax. Daarvoor speelde hij enkele jaren bij het Deense Esbjerg fB, omdat zijn vader daar enige tijd speelde.

De jonge middenvelder speelt sinds dit seizoen in Ajax Onder 19. In het eerste halfjaar van deze jaargang kwam Van der Vaart junior tot vier doelpunten in veertien wedstrijden voor het Amsterdamse jeugdelftal.

Het is de derde keer in twee jaar tijd dat Damián van der Vaart een nieuw contract tekent bij Ajax. In de vorige twee gevallen ging het om verbintenissen voor één seizoen. Uit de nieuwe meerjarige deal blijkt dat Ajax het nodige vertrouwen heeft in de middenvelder.

Damián van der Vaart speelt het liefst op de nummer 10-positie, net als zijn vader. Een groot verschil is dat Rafael linksbenig was, terwijl Damián juist een beter rechterbeen heeft.