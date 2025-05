'Alex Kroes heeft al met Premier League-club gesproken over Jorrel Hato'

Alex Kroes heeft al om de tafel gezeten met Chelsea om een zomerse transfer van Jorrel Hato te bespreken, zo onthult Mike Verweij in de Kick off-podcast van De Telegraaf. Het gesprek vond maanden geleden plaats, maar duidelijk is dat er meerdere Engelse clubs strijden om de handtekening van het talent van Ajax.

De zoektocht van Liverpool naar een nieuwe linksback komt ter sprake in de podcast. Daarbij wordt ook de naam van Hato genoemd, die al veelvuldig in verband is gebracht met the Reds. Hij zou een goedkoper alternatief zijn voor Milos Kerkez.

Verweij weet echter dat meerdere clubs uit Engeland in de race zijn voor Hato. “Ajax zal daar toch anders over denken dan Liverpool. Alex Kroes heeft al een keer met Chelsea gesproken, dat is een aantal maanden geleden.”

“Dat was eigenlijk meer een gesprek over hoe het ging met de clubs”, legt Verweij vervolgens uit. “Daar werd Hato ook in meegenomen, dus Ajax heeft met Chelsea gesproken over Hato. Maar Arsenal wordt genoemd, Liverpool… Dat is natuurlijk wat je wil als Nederlandse club.”

“Zo is dat bij Lisandro Martínez natuurlijk ook gegaan. Dan kan de prijs naar een niveau gaan waar je echt heel blij van wordt”, aldus Verweij, die vervolgens geen concreet bedrag noemt. Volgens Transfermarkt is Hato momenteel dertig miljoen euro waard.

“Ajax zal dit handenwrijvend bekijken, want het maakt ze natuurlijk niets uit of hij naar Arsenal, Liverpool of Chelsea gaat. Ik denk dat Hato hier ook wel aan toe is.” Valentijn Driessen is vooral benieuwd wat voor plannen een nieuwe club heeft met Hato.

“Gaan ze hem als linksback gebruiken of in het centrum?”, vraagt hij zich af. “Komt hij voor de basis of komt hij voor de bank? Of zeggen ze, zoals ze zo vaak zeggen, een jaar aanpassing en we gaan je langzaam brengen. Dan denk ik: ga lekker met Ajax in de Champions League voetballen.”