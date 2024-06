Ajax-spits Chuba Akpom brengt samen met Premier League-speler een rapnummer uit: ‘Als mijn jongens ruzie hebben…’

Chuba Akpom heeft samen met artiest Don Dada en collegavoetballer Alex Iwobi (Fulham) een rapnummer uitgebracht. Het nummer, waarin de Ajax-spits zijn muziekdebuut maakt, heet 'Don't Shoot'. Het is sinds donderdag te beluisteren op YouTube.

In de videoclip is te zien hoe Akpom, die een Ajax-bal op de voorgrond heeft liggen, een gamecontroller in zijn handen heeft. De Engelse centrumspits rapt veelal over materiële voorwerpen, zoals Balenciaga-schoenen of Rolex-horloges.

"It's mad. I stepped in, everything clean, my grey Range Rover, was only 19", rapt de spits bijvoorbeeld over de dure auto die hij op jonge leeftijd aanschafte.

Akpom, die de artiestennaam Scoli gebruikt, noemt in het nummer ook zijn gelovige achtergrond. "Some call me AK, some call me Scoli. Man said he was my bredrin (vriend, red.), he didn’t even know me. Christian boy, see the crosses on my chrome jeans."

De Ajacied vervolgt: "I shot and I put it top bins (de kruising, red.), if my boys having beef (ruzie, red.) then I have to jump in." Vrij vertaald: 'als mijn vrienden ruzie hebben, dan moet ik me mengen'.

Muziek als ontspanning

In gesprek metgaf Akpom eerder al aan serieus met muziek bezig te zijn. "Ik houd ervan om muziek te maken. Muziek maken helpt ook om mijn hoofd leeg te maken. Het voetbal kan nogal veel van me vergen", aldus de spits.

"Door muziek te maken kan ik me ontspannen. Het is een soort therapie", sprak Akpom over zijn liefde voor muziek. "Of ik rap over voetbal? Nee, meer over het leven."

Akpom groeide op in Londen, in een buurt waar veel criminaliteit heerst. Dat hij het rechte pad bleef bewandelen, heeft hij volgens hemzelf te danken aan zijn ouders en het profvoetbal. " Mijn droom om profvoetballer te worden, zorgde ervoor dat ik wegbleef bij hetgeen mijn vrienden uitspookten. Dat ik daarbij gesteund werd door mijn ouders was ook cruciaal."

