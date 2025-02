Ajax-speler wordt kort voor Heracles Almelo - AZ plots gespot op tribune

Wout Weghorst is donderdagavond aandachtig toeschouwer bij Heracles Almelo – AZ. Op beelden van ESPN is te zien dat de 32-jarige spits van Ajax onderweg is naar zijn stoeltje op de tribune van het Asito Stadion.

Weghorst is momenteel herstellende van een teenblessure. De in Borne geboren aanvalsleider liep die kwetsuur begin februari op. Ajax kon daardoor al vier wedstrijden geen beroep doen op Weghorst.

Dat de 43-voudig international van Oranje aanwezig is bij Heracles – AZ, zal geen toeval zijn. Weghorst heeft namelijk een verleden bij beide clubs. Hij brak in 2014 bij de Almeloërs door in het betaald voetbal en verdiende twee jaar later een transfer naar de Alkmaarders.

Weghorst heeft 73 wedstrijden en 24 goals voor Heracles achter zijn naam staan. De rechtspoot kwam tot 86 duels en 45 doelpunten in Alkmaarse dienst. In de zomer van 2018 vertrok hij voor 10,5 miljoen euro naar VfL Wolfsburg.