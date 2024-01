Ajax-speler bevestigt transfer nog vóór Ajax zelf: ‘Bedankt voor alles’

Ajax heeft het vertrek van Stanis Idumbo Muzambo naar Sevilla bevestigd. De achttienjarige Belg, die nog een contract tot komende zomer had in Amsterdam, nam eerder op de dag al afscheid van de fans en trainers op Instagram. Ajax wilde volgens Voetbal International zijn contract graag verlengen, maar zelf zag het talent een langer verblijf in de hoofdstad niet zitten.

"Beste Ajax-supporters en trainers, ik wil jullie van harte bedanken voor alles wat jullie voor me hebben gedaan tijdens mijn tijd bij Ajax", begint Idumbo Muzambo zijn post. "Jullie steun en advies waren van onschatbare waarde."

"Ik ga nu op weg naar een nieuw project", vervolgt hij. "Maar ik zal de lessen die jullie me hebben geleerd nooit vergeten. Bedankt voor alles! Stanis."

Hoewel Idumbo Muzambo zijn nieuwe club niet noemde, is het nu duidelijk dat dat Sevilla is. Fabrizio Romano maakte vorige week al melding van de aanstaande overeenkomst. Maandag wist De Telegraaf vervolgens op basis van enkele bronnen rondom de Spaanse club dat Ajax en los Nervionenses een akkoord op hoofdlijnen hadden bereikt.

Zelf moest het talent nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met Sevilla, maar dat is nu dus gelukt. Volgens De Telegraaf ontvangt Ajax de gebruikelijke opleidingsvergoeding van circa driehonderdduizend euro voor Idumbo Muzambo. Dit bedrag kan door diverse bonussen nog met enkele tonnen oplopen. Daarnaast is bij doorverkoop van het talent een percentage van de transfersom bedongen.

De middenvelder kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van de jeugd van KAA Gent. Sindsdien kwam hij uit voor verschillende jeugdelftallen van de Amsterdammers, alvorens hij begin 2023 zijn debuut maakte in het profvoetbal namens Jong Ajax.

In het huidige seizoen kwam hij elf keer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels wist Idumbo Muzambo drie keer het net te vinden. Na 2,5 jaar in Amsterdam, zonder een wedstrijd in de hoofdmacht te hebben gespeeld, vertrekt hij nu dus.

