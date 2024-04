Ajax schept duidelijkheid over wie taken Alex Kroes voorlopig overneemt

Ajax heeft het besluit genomen om tot de de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 21 mei geen interim-algemeen directeur aan te stellen. Dat meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmiddag. De taken van de geschorste Alex Kroes worden voorlopig nog overgenomen door leden uit de huidige directie: Marijn Beuker, Menno Geelen en Susan Lenderink.

Volgens Verweij heeft Ajax het personeel vrijdag middels een brief op de hoogte gesteld over de genomen beslissing. De Amsterdammers schrijven daarin dat Beuker, Geelen en Lenderink tot 21 mei de taken van Kroes overnemen en daarmee ‘een stapje extra doen’. Op de BAVA wordt volgende maand het besluit genomen wat er met Kroes gaat gebeuren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De bestuursraad wil dat Kroes, die wordt verdacht van handel in Ajax-aandelen met voorkennis, in genade wordt aangenomen. “De vereniging Ajax, goed voor 73 procent van de aandelen, wil een terugkeer van Kroes ‘in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook’”, schrijft Verweij in zijn artikel. De journalist heeft daarnaast nog meer informatie.

"Besluit de Raad van Commissarissen op 21 mei desondanks dat een vertrek van Kroes onvermijdelijk is, dan zal er wél een interim-CEO komen", weet Verweij. "Dat is een eis van de KNVB, die stelde dat de club binnen zestig dagen een (interim-)CEO moet hebben."

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, gaf tegenover Ajax Life aan dat hij van mening is dat er geen weg meer terug is voor Kroes. “Alex heeft kunnen uitleggen hoe hij het ziet, maar de conclusie bleef – hoe pijnlijk ook – hetzelfde: je kunt geen algemeen directeur handhaven die dit in zijn bagage met zich meedraagt”

Snel meer.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties