‘Ajax richt pijlen op Premier League-verdediger ter waarde van vijftien miljoen’

Ajax heeft naar verluidt zijn pijlen gericht op Nuno Tavares. De verdediger van Arsenal, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Nottingham Forest, wordt volgens het Engelse Sky Sports gezien als mogelijke versterking voor de linksbackpositie.

Mochten de Amsterdammers Tavares daadwerkelijk willen aantrekken, zal dat financieel gezien een lastige deal worden. De 24-jarige Portugees heeft een lopend contract en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van vijftien miljoen euro.

Zijn huidige verbintenis loopt nog slechts een seizoen door. Arsenal zal dus vermoedelijk onwelwillend tegenover een uitleenbeurt staan, aangezien Tavares na dit seizoen transfervrij kan vertrekken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tegelijkertijd zal het voor Ajax een lastig verhaal worden om met een bedrag van of in de richting van vijftien miljoen euro over de brug te komen. Het is dus nog maar de vraag hoe realistisch deze mogelijke deal is.

Tavares staat sinds de zomer van 2021 onder contract in Londen. Arsenal nam hem destijds voor acht miljoen euro over van Benfica, waar Tavares vanaf het Onder 17-elftal zijn opleiding genoot.

In het Emirates Stadium wist de Portugees jeugdinternational niet door te breken, waarna twee verhuurperiodes volgden. Eerst aan Olympique Marseille in de jaargang 2022/23 en afgelopen seizoen dus aan Forest, waar hij tot twaalf optredens kwam.

Amsterdamse linksachters

Afgelopen voetbaljaargang was de linksbackpositie een zorgenkindje van alle Ajax-trainers. Miljoenenaankoop Borna Sosa kon zijn prijskaartje niet waarmaken, terwijl ook Anass Salah-Eddine, Gastón Ávila en Ar'Jany Martha verre van wisten te imponeren.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties