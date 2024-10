Ajax wacht een 'omslachtige' tocht naar Azerbeidzjan en daarom heeft trainer Francesco Farioli besloten om een dag eerder af te reizen richting Baku. Dat schrijft Mike Verweij dinsdag namens De Telegraaf.

Steven Berghuis zal daarbij niet van de partij zijn. "Steven reist niet met ons naar Baku", wordt Farioli geciteerd door de ochtendkrant. "Ik hoop dat deze week een goede voor hem is."

De ervaren creatieveling sukkelt al een hele poos met een knieblessure. Het is echter allesbehalve ondenkbaar dat de 32-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelspeler aankomende zondag zijn rentree maakt bij Ajax.

Dan nemen de Amsterdammers het in eigen huis op tegen Willem II. Het zou voor Berghuis het eerste optreden in een Ajax-shirt zijn sinds 22 augustus, toen hij in Polen goed was voor een assist en zijn team naar een 1-4 overwinning om Jagiellona Bialystok leidde.

"Vanwege de omslachtige trip, die in totaal bijna zeven uur duurt, én het tijdsverschil met Azerbeidzjan (het is daar twee uur later, red.) koos Farioli ervoor al op dinsdag en niet op woensdag te vertrekken", weet Verweij.

Davy Klaassen

Dit keer zal Davy Klaassen niet meereizen met de selectie. Bij het vorige Europese uitduel, toen met Slavia Praag, was de geroutineerde middenvelder nog wel van de partij. "Nu blijf ik thuis”, zegt de middenvelder tegen De Telegraaf. Klaassen is in Europees verband niet speelgerechtigd.

"Ook omdat er vrijdag niet in Baku wordt getraind. Dan kan ik beter in Amsterdam trainen.” Ajax speelde in Praag uiteindelijk gelijk (1-1), waardoor de hoofdstedelingen na twee Europa League-duels nog ongeslagen zijn. In de eerste speelronde werd overtuigend afgerekend met Besiktas: 4-0.