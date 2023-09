Ajax reageert op onderzoek van de NOS omtrent technisch directeur Mislintat

Ajax was niet op de hoogte van een aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH in Matchmetrics heeft, zo laten de Amsterdammers weten in een reactie aan de NOS. De omroep onthulde dinsdagavond dat Ajax op de slotdag van de transferperiode Borna Sosa, heeft gekocht via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van technisch directeur Mislintat.

Het gaat om een aandelentransactie in Mislintats privébedrijf Matchmetrics GmbH, een commercieel datasysteem voor het scouten van voetballers. De kwestie schuurt met regels waar de beursgenoteerde club zich aan moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. "De onderneming Matchmetrics GmbH richtte hij met vier anderen op waarbij de aandelen gelijk waren verdeeld. Maar vijf weken na Mislintats start bij Ajax veranderde de status quo en werd de Ajax-directeur de grootste aandeelhouder met 35 procent."

Op dat moment, 26 juni 2023, krijgt een Duits zaakwaarnemerskantoor óók aandelen in Matchmetrics, zo laten stukken uit het Duitse handelsregister zien. Een notaris in Bielefeld maakt op die dag een constructie officieel waarbij zaakwaarnemerskantoor AKA Global belangen krijgt in de onderneming van Mislintat. Het voetbalagentschap doet op Deadline Day zaken met Ajax wanneer de Amsterdammers Sosa voor acht miljoen euro overnemen van VfB Stuttgart en voor vijf jaar vastleggen.

Reactie Ajax

De NOS heeft Ajax gevraagd om een reactie. De Amsterdamse club geeft aan niet op de hoogte te zijn van een aandeelhouderschap dat AKA Global GmbH in Matchmetrics heeft. "Wij hebben dit vanzelfsprekend met Sven besproken. Hij heeft daar een uitgebreide toelichting op gegeven", stelt Ajax in een reactie. "Sven heeft verklaard dat in 2020 een investeringsronde heeft plaatsgevonden waarbij verschillende partijen in Matchmetrics geïnvesteerd hebben. Bij het maken van de afspraken ter zake de investering is meteen ook afgesproken dat deze lening op een later moment omgezet zou worden naar een 3% aandeelhouderschap, aldus Sven."