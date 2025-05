Ajax raakt koppositie in minuut 90+9 kwijt tegen FC Groningen

Ajax heeft woensdagavond de koppositie uit handen gegeven door met 2-2 gelijk te spelen in de Euroborg. De Amsterdammers kwamen via Anton Gaaei op voorsprong, waarna Thom van Bergen de 1-1 maakte. Twintig minuten voor tijd leek invaller Wout Weghorst voor de winnende treffer te zorgen, maar in de blessuretijd wist Thijmen Blokzijl de 2-2 te maken.



Nadat FC Groningen heel fel uit de startblokken kwam, kreeg Ajax de eerste grote kans van de wedstrijd. Jordan Henderson gaf de bal diep op Bertrand Traoré, maar de aanvaller kreeg de bal niet om Groningen-doelman Etienne Vaessen heen gekruld.



Na die kans van Traoré schoot Groningen een aantal keer zonder groot gevaar van afstand. Er werden veel overtredingen gemaakt, waardoor het duel in de Euroborg totaal niet loskwam, tot minuut 28. Brian Brobbey werd door de lucht aangespeeld en legde in de zestien klaar voor Gaaei, die keihard raak schoot uit een moeilijke hoek: 0-1.



Na het doelpunt van Gaaei nam Ajax wat gas terug en was Groningen niet bij machte om het de uitploeg moeilijk te maken. In de laatste minuut van de eerste helft kregen de Amsterdammers via Mika Godts een gigantische kans op 0-2, maar de Belg kopte een afgemeten voorzet van Kenneth Taylor naast.



Na rust kwam Groningen al na vijf minuten op gelijke hoogte. Stije Resink gaf de bal op Van Bergen, die technisch de bal heel knap via de onderkant van de lat wist binnen te werken: 1-1.



Direct na de gelijkmaker greep Francesco Farioli in. Hij wisselde Kian Fitz-Jim en Brian Brobbey voor Davy Klaassen en Wout Weghorst. Even later kwam ook Steven Berghuis voor Bertrand Traoré binnen de lijnen. Die wissels wierpen vrij snel zijn vruchten af.









Steven Berghuis kreeg de bal aan de rechterkant van de zestien aangespeeld, waarna hij met een scherpe voorzet Weghorst wist te vinden in de zestien. De spits van Ajax kon er maar net bij en verschalkte Vaessen, die er nog wel aan zat: 1-2.



Tien minuten voor tijd kwam de Trots van het Noorden nog bijna op gelijke hoogte. Na een fraaie combinatie kon Luciano Valente de bal zonder druk op het doel van Remko Pasveer vuren, en deed dat niet onaardig. Zijn schot ging echter rakelings langs het doel, waardoor Ajax met de schrik vrij kwam.



Even later maakte Ajax nog de 1-3 in Groningen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel voor doelpuntenmaker Steven Berghuis. In de aanval erna beging Gaaei een domme overtreding en kreeg hij geel, waardoor hij de wedstrijd tegen FC Twente moet missen. In de blessuretijd kreeg Valente nog een rode kaart na een veel te harde tackle uit frustratie op Jordan Henderson.



Vlak daarna maakte Josip Sutalo een overtreding, waardoor Groningen nog één vrije bal mocht nemen. Die bal werd voorgeslingerd en viel voor de voeten van Blokzijl, die van dichtbij zijn ploeg langszij schoot: 2-2.