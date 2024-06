Ajax pakt door en legt Pablo Rosario meerjarig contract voor

Ajax heeft Pablo Rosario een contractvoorstel gedaan, zo schrijf Mike Verweij dinsdag namens De Telegraaf. De Amsterdammers boden de middenvelder een verbintenis tot de zomer van 2028 aan, maar deze is door de middenvelder al naast zich neergelegd.

Het verschil tussen vraag aanbod is namelijk nog 'behoorlijk', zo schrijft Verweij. "Het is de verwachting dat Rosario’s zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez op korte termijn een tegenvoorstel doet", zo schrijft de journalist.

Eerder op de dag bracht Voetbal International het nieuws naar buiten dat Ajax in de markt was voor Rosario. De controleur van OGC Nice is een oude bekende van nieuwe trainer Francesco Farioli.

Onder de Italiaan speelde de 27-jarige Rosario vorig seizoen 34 wedstrijden. Aanvankelijk genoot de Nederlander geen basisplek, maar die veroverde de enkelvoudig international na de negende speelronde.

Vanaf dat moment startte Rosario slechts vijf keer niet in de basis. Farioli bleek groot liefhebber van zijn multifunctionaliteit. Hij speelde als rechtsachter, verdedigende middenvelder en sporadisch zelfs als centrale verdediger.

Rosario ligt tot medio 2025 vast in Nice, waardoor de Amsterdammers in ieder geval een transfersom op tafel zullen moeten leggen, hoewel het niet bekend is hoe hoog het bedrag is dat de Zuid-Fransen verlangen voor zijn diensten.

Rosario is in de afgelopen drie seizoenen uitgegroeid tot een belangrijke pion op het middenveld van Nice. Farioli raakte bij de Franse club onder de indruk van de voormalig PSV'er en onderzoekt nu dus de mogelijkheden om Rosario naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

