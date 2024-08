Ajax overweegt man met 132 wedstrijden achter zijn naam te verkopen

Ajax speelt met de gedachte om Devyne Rensch te verkopen, weet journalist Johan Inan. De Amsterdammers zijn naarstig op zoek naar transferinkomsten en willen zo snel mogelijk spelers van de hand doen. Rensch, die beschikt over een aflopend contract, komt daardoor in aanmerking voor een vertrek.

In het Algemeen Dagblad concludeert Inan dat de defensie het ‘zorgenkindje’ is bij de gehele traditionele top drie. Bij Ajax kan er in die linie echter nog een hoop gebeuren richting het einde van de transferperiode.

“Farioli is afhankelijk van waar Alex Kroes mee op de proppen komt. De directeur zoekt naar transferinkomsten om ook eens met defensieve wanorde te kunnen afrekenen”, schrijft Inan.

De journalist lijkt meer te weten. “Voor verkoop komen ook de rechterkant, met Devyne Rensch en Josip Sutalo, in aanmerking. Naast hem speelt Youri Baas, omdat Ahmetcan Kaplan wordt opgetraind.”

Inan trekt vlak voor de start van de Eredivisie een enigszins pijnlijke conclusie over de defensieve situatie bij Ajax. “Goed beschouwd kan Farioli met Hato pas één naam met pen invullen in zijn verdediging.”

Een eventuele verkoop van Rensch kan niet los worden gezien van zijn aflopende verbintenis in de Johan Cruijff ArenA. Het is al maanden stil rondom de rechtsback, die volgens Transfermarkt 10 miljoen euro waard zou zijn.

De pas 21-jarige Rensch debuteerde in het seizoen 2020/21 op jonge leeftijd in de hoofdmacht van Ajax. Sindsdien speelde de enkelvoudig international van Oranje liefst 132 officiële wedstrijden namens de Amsterdamse recordkampioen. Daarin was Rensch goed voor 9 doelpunten en 11 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!