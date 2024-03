Ajax, Oranje en Barcelona herdenken ‘onsterfelijke’ Johan Cruijff op sterfdag

Het is zondag 24 maart. Op deze dag acht jaar geleden kwam de grootste Nederlandse voetballer aller tijden, Johan Cruijff, te overlijden. De socialemediakanalen van het Nederlands elftal en voormalig werkgevers FC Barcelona en Ajax staan stil bij het overlijden van de eeuwige nummer veertien.

"In zekere zin, waarschijnlijk onsterfelijk", luidt de toepasselijke tekst die Ajax plaatst bij een foto van de legendarische Cruijff in het rood-witte shirt. "In ons hart voor eeuwig."

Cruijff maakte in 1964 bij Ajax zijn debuut in het betaalde voetbal. Na acht kampioenschappen, drie Europa Cup I-titels en vijf veroverde KNVB Bekers met Ajax, maakte hij de overstap naar FC Barcelona. Ook in Catalonië ontpopte de Amsterdamse clubicoon zich tot legende.

"8 jaar zonder Johan Cruijff. Zijn nalatenschap leeft in ons voort", memoreert de Spaanse club op X. Bovendien plaatsen zij een legendarisch doelpunt van Cruijff op de eigen kanalen. De Nederlander volleerde de bal in het seizoen 1973/74 op fabelachtige wijze achter de doelman van Atlético Madrid. "Flying Dutchman 2.0", schrijft FC Barcelona bij het doelpunt.

G?AL OF THE DAY Johan Cruyff, the flying dutchman 2.0 ????? pic.twitter.com/JXpIQblfkK — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 24, 2024

De huidig president van FC Barcelona, Joan Laporta, staat bovendien stil bij het overlijden van het internationale voetbalicoon. "Johan Cruijff was geliefd en bewonderd. En dat zal altijd zo blijven, omdat zijn voetafdruk eeuwig is."

Ook het Nederlands elftal eert de 48-voudig international. "8 jaar moeten we Johan al missen, maar hij zal voor altijd bij ons blijven", schrijft de bond.

in 1997 richtte Cruijff zijn eigen stichting op, de Johan Cruijff Foundation. Het goede doel streeft ernaar om om sporten mogelijk te maken voor diegenen voor wie sport niet vanzelfsprekend is.

"Vandaag staat in het teken van acht jaar zonder Johan", herdenken zij Cruijff. "Maar zijn nalatenschap blijft een eeuwige bron van inspiratie. Passievol en vastberaden zetten wij ons in om zijn nalatenschap te eren en de visie voort te brengen die hij ontbrandde."

