Ajax neemt speler die sinds augustus geen minuten maakte mee naar Letland voor Europa League-affiche met RFS

Ajax reist woensdag met een 23-koppige selectie af naar Letland voor het duel met RFS. Daaronder behoort onder meer Gerald Alders, die als vervanger van de naar AS Roma vertrekkende Devyne Rensch geldt.

Alders trainde woensdag op Sportpark De Toekomst al mee met de hoofdmacht van de Amsterdammers. Rensch reist niet met de selectie af naar de Letse hoofdstad Riga.

De 21-jarige rechtsback tekent een dezer dagen een verbintenis dat hem aan AS Roma bindt. De Romeinen betalen zes miljoen euro aan Ajax om de man met meer dan 150 duels voor de recordkampioen over te nemen.

Youri Regeer zal spoedig daarna worden gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax. Regeer speelde in de jeugd al voor de Amsterdammers en wordt nu, voor een bedrag tussen de vier en vijf miljoen, teruggekocht van FC Twente.

Regeer, die ook niet met FC Twente meereist naar het Zweedse Malmö, is er uiteraard nog niet bij. Datzelfde geldt voor Jorrel Hato, die wegens een schorsing niet mee kan doen. Wie er wel bij is, is Sivert Mannsverk.

De Noorse controleur maakte sinds het uitduel met NAC Breda, gespeeld op 18 augustus van vorig kalenderjaar, geen minuten meer in de hoofdmacht. Na een slepende enkelblessure kan hij donderdag eindelijk weer minuten maken voor Ajax. Tegen sc Heerenveen afgelopen weekend ontbrak Mannsverk nog in de selectie.

Ajax neemt het donderdagavond 21:00 uur Nederlandse tijd op tegen de Letse kampioen van 2023. RFS staat momenteel 34e in de League Phase van de UEFA Europa League. Ajax staat elfde.

De volledige 23-koppige selectie van Ajax:

Keepers: Remko Pasveer, Diant Ramaj, Jay Gorter

Verdedigers: Anton Gaaei, Gerald Alders, Ahmetcan Kaplan, Youri Baas, Daniele Rugani, Josip Sutalo

Middenvelders: Jordan Henderson, Jorthy Mokio, Kenneth Taylor, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Kian Fitz-Jim, Kristian Hlynsson

Aanvallers: Brian Brobbey, Chuba Akpom, Mika Godts Bertrand Traoré, Steven Berghuis, Wout Weghorst, Christian Rasmussen