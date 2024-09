Ajax-middenvelder Davy Klaassen deelt geweldig nieuws uit privéleven

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Davy Klaassen en zijn vrouw Laura Benschop, die hun eerste kindje verwachten.

Middels een gelikte video op Instagram en TikTok kondigen Klaassen (31) en Benschop (31) aan dat er een nieuw gezinslid aankomt. Afgelopen zomer stapte het liefdeskoppel in het huwelijksbootje.

Onder begeleiding van emotionele muziek spreekt Klaassen zijn vrouw toe. Als zijn kinderwens ter sprake komt, verschijnt Benschop in beeld. “Nu is dat moment dichterbij dan ooit. Ik ben zo blij dat we samen ons eerste kindje verwachten.”

Klaassen, 41-voudig international van het Nederlands elftal, was afgelopen zomer niet actief op het EK. Wel beleefde hij alsnog een prachtige zomer. Met een Italiaanse bruiloft vierden Benschop en Klaassen uitgebreid de liefde.