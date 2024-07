Ajax meldt zich voor Juventus-verdediger Daniele Rugani

Ajax heeft zich gemeld bij Juventus voor Daniele Rugani, zo meldt Voetbal International woensdag. De geruchten over de Amsterdamse interesse in de verdediger werden steeds hardnekkiger en nu zou dus het eerste contact gelegd zijn met de entourage van Rugani.

Ajax wil zich deze zomer graag versterken in de achterste linie en verkent momenteel de opties. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met Rugani gevoerd, waarin de Amsterdammers de 29-jarige verdediger duidelijk hebben gemaakt wat hij voor de club zou kunnen betekenen.

Daarbij is ook een sportief plan geschetst. Bovendien kent Rugani Francesco Farioli goed: de Italiaanse trainer van Ajax zou doorslaggevend kunnen zijn in de onderhandelingen met Rugani.

Rugani zou niet onwelwillend tegenover een overstap naar Ajax staan, maar toch wordt de transfer gecompliceerd, zo meldt VI. Ajax zou namelijk een transfersom moeten overmaken naar Juventus, omdat Rugani daar nog beschikt over een contract tot medio 2026.

Dat zou mogelijk een groot struikelblok kunnen vormen, daar Ajax momenteel worstelt met de financiële middelen. Er zullen eerst spelers moeten vertrekken, voordat er weer geld uitgegeven kan worden. Wel zou Juventus graag willen meewerken aan het vertrek van Rugani, wat weer een voordeel zou kunnen zijn voor Ajax.

Het aantrekken van Rugani zou het einde kunnen betekenen van Josip Sutalo in Amsterdam. De Kroaat heeft in zijn eerste seizoen in de Johan Cruijff ArenA geen indruk weten te maken en mag deze zomer waarschijnlijk vertrekken. Rugani beschikt daarbij wel over de ervaring die Ajax nodig heeft in de defensie.

Rugani werd lange tijd gezien als opvolger van Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en Andrea Barzagli bij Juventus, maar dat niveau heeft hij nooit kunnen aantikken. De Italiaan speelde in Turijn alleen bij het ontbreken van vaste basisklanten en werd later achtereenvolgens verhuurd aan Empoli, Stade Rennes en Cagliari.

Ook afgelopen seizoen was Rugani geen vaste waarde bij Juventus. In alle competities kwam hij tot achttien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde. In Amsterdam zou hij met zijn ervaring rust moeten brengen in de jonge achterhoede.

