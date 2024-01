‘Ajax legt contact met 26-voudig international, die transfer ziet zitten’

De technische staf van Ajax ziet in Dimitris Giannoulis een geschikte kandidaat om de linksbackpositie te versterken, zo meldt het Griekse Sport24. De 28-jarige Griek van Norwich City beschikt over een aflopend contract in Engeland en geldt daarom als goedkope optie. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt Giannoulis een transferwaarde van ‘slechts’ drie miljoen euro.

Ajax zou al ‘voorbereidend werk’ hebben gedaan om de Griekse back in te lijven, al is er nog geen definitieve beslissing genomen, zo klinkt het. Volgens Sport24 heeft trainer John van ’t Schip hoogstpersoonlijk om Giannoulis gevraagd en is dat ook de linksback die hij deze week nog aan zijn selectie wil toevoegen.

De twee kennen elkaar nog vanuit de periode van Van ’t Schip bij de nationale ploeg van Griekenland, waar hij tussen 2019 en 2021 de scepter zwaaide. Ajax heeft naar verluidt al contact gehad met Giannoulis en van hem te horen gekregen dat hij een transfer naar Amsterdam wel ziet zitten. Ook is er al contact geweest met Norwich.

In eerste instantie wilden the Canaries de linksback niet laten gaan met het oog op de doelstelling om te promoveren naar de Premier League. Norwich staat momenteel op de negende plaats in de Championship, waardoor directe promotie niet langer realistisch lijkt. De play-offs voor het laatste ticket naar de Premier League is echter niet onmogelijk. De nummers drie tot en met zes strijden daar aan het einde van het seizoen om.

Norwich zou niet langer onwelwillend staan tegenover een vertrek van Giannoulis deze maand, niet in de laatste plaats omdat dat nog de enige mogelijkheid is om iets aan de Griek te verdienen. Giannoulis heeft naar verluidt al besloten dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen omdat hij toe is aan de volgende stap in zijn carrière.

Norwich wil naar verluidt vijf miljoen euro ontvangen voor Giannoulis, maar er is ‘ruimte voor onderhandeling’, zo klinkt het. Mocht Ajax inderdaad beslissen om voor de Griekse back te gaan, dan zal het financiële aspect van de transfer geen obstakel vormen, schrijft Sport24. Ajax heeft met onder anderen Borna Sosa, Ar’jany Martha en Anass Salah-Eddine al drie linksback onder contract staan.

Ook Jorrel Hato zou daar eventueel kunnen spelen, al houdt Van ’t Schip hem liever in het centrum van de defensie. Gastón Ávila werd in eerste instantie gehaald als linksback, maar ziet zichzelf niet als back en wil liever in het centrum spelen. De Argentijn raakte onlangs zwaar geblesseerd op de training en komt dit seizoen normaal gesproken niet meer in actie.

