Ajax laat oog vallen op zeventienjarig talent van Manchester City

Ajax houdt de situatie van Divine Mukasa nauwlettend in de gaten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Amsterdammers zijn niet de enige geïnteresseerden, daar ook Bayer Leverkusen achter het talent aan zit.

Mukasa is een aanvallende middenvelder die door Manchester City wordt omschreven als ‘geweldig in de kleine ruimte en in staat om doelpunten en assists te leveren’. Ook is hij in staat om extra creativiteit te bieden aan elk team waarin hij speelt.

Door die vaardigheden staat Mukasa te boek als een van de meest veelbelovende talenten uit de jeugdopleiding van the Citizens. Voorlopig speelt de 17-jarige Engelsman zijn wedstrijden voor Manchester City Onder 18.

Daar maakt hij met name dit seizoen veel indruk. In elf wedstrijden in de Onder 18 Premier League staat hij al op een totaal van tien treffers en twaalf assists.

Daarmee heeft Mukasa de interesse gewekt van verschillende Europese clubs. “Bayer Leverkusen heeft zijn naam op de shortlist gezet voor toekomstige targets, terwijl ook Ajax een oogje in het zeil houdt”, zo meldt Romano.

Of Ajax deze transferperiode al voor Mukasa wil gaan, is niet duidelijk. Dat er versterkingen moeten komen is wel duidelijk. Alex Kroes richt zich nu voornamelijk op het binnenhalen van een buitenspeler, terwijl Francesco Farioli ook nog graag een rechtsback ziet komen.

In Youri Regeer, die vrijdag officieel werd teruggekocht van FC Twente, ziet de Italiaan namelijk geen rechtsback. Doordat Devyne Rensch naar AS Roma is vertrokken, geldt Anton Gaaei nu als de enige echte rechtsachter in de Amsterdamse selectie.