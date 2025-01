Ajax krijgt te horen wanneer Real Valladolid weer wil onderhandelen over Raúl Moro

Ajax heeft reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Raúl Moro over een contract tot medio 2029 in Amsterdam. Desondanks moet de nummer twee in de Eredivisie nog even geduld hebben. Real Valladolid heeft Moro vrijdagavond nog nodig in de degradatiekraker tegen Espanyol in LaLiga, zo meldt De Telegraaf.

De leiding van Valladolid wil pas na de belangrijke wedstrijd tegen Espanyol zaken doen met Ajax. Beide clubs naderden elkaar deze week wat betreft de transfersom, al zit er nog een verschil tussen de vraagprijs van de Spanjaarden en het bod vanuit de Johan Cruijff ArenA.

Valladolid zou volgens De Telegraaf minstens tien miljoen euro verlangen voor de jonge en multifunctionele vleugelaanvaller, Ajax zou voorlopig echter niet verder willen gaan dan een bedrag van zeven miljoen euro.

''Het is afhankelijk van alle financiën die ermee gemoeid zijn", reageerde technisch directeur Alex Kroes maandag bij Rondo cryptisch op de moeilijkheidsgraad van de deal. De td legde bovendien uit waarom hij Moro juist een geschikt profiel vindt hebben.

"Een vleugelspits die diepte maakt, en een die iets meer in de bal speelt en een actie maakt", vertelde hij. "Deze jongen kan toevallig én én. Hij kan ook nog links- en rechtsbuiten spelen. Hij kan alle twee."

Moro zelf zou het liefst naar Ajax verkassen, maar er zijn naar verluidt meer kapers op de kust. Volgens de Daily Mail staat de Spaanse buitenspeler ook bovenaan het lijstje van Celtic, de koploper in Schotland.

Ajax wil met Moro de vacature invullen die sinds afgelopen zomer open staat, toen Steven Bergwijn koos voor een avontuur in de Saudi Pro League. De Amsterdammers probeerden het bij Kamaldeen Sulemana, maar de Afrikaanse aanvaller staat nog steeds onder contract bij Southampton.