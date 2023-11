Ajax krijgt slecht nieuws: Van 't Schip wijst 'niet frisse' speler aan

Vrijdag, 24 november 2023 om 16:06 • Mart van Mourik

John van ‘t Schip verwacht dat Steven Bergwijn en Steven Berghuis inzetbaar zijn in de komende speelronde in de Eredivisie. Het duo ontbrak afgelopen interlandperiode nog vanwege blessures, maar tegen Vitesse kan de trainer van Ajax weer beroep doen op het tandem. Tegelijkertijd staat er een vraagteken achter de inzetbaarheid van Josip Sutalo en Brian Brobbey.

“Een aantal jongens kan weer spelen, maar er zijn ook twijfels”, zo begint Van ‘t Schip met een blessure-update de persconferentie. “Bergwijn en Berghuis zien er goed uit. Kaplan speelt met Jong Ajax, net als Silvano Vos.”

“Josip Sutalo is twijfel, want hij is na de laatste interland met Kroatië niet helemaal fris teruggekomen. Brobbey is ook een twijfelgeval. Hij had natuurlijk al voor de interlandperiode afgezegd, dus dat is afwachten.”

“Verder traint Amourricho van Axel Dongen weer mee, al is hij nog aan het opbouwen. Het gaat op dit moment goed en hopelijk kan hij de vooruitgang voortzetten. Normaal gesproken zal hij spoedig weer minuten ga maken in Jong Ajax of Ajax 1.”

Van ‘t Schip maakt daarnaast duidelijk dat Gerónimo Rulli, die weer inzetbaar is, voorlopig nog niet de eerste doelman zal zijn. Jay Gorter en Remko Pasveer zijn vanwege uiteenlopende blessures niet inzetbaar.

“Rulli is principe fit, al heeft hij niet veel gekeept in de afgelopen periode. Bovendien doet Diant Ramaj het goed. In een later stadium zullen we zien of Rulli aan de deur gaat kloppen, maar op dit moment is Diant de keeper”, zo besluit Van ‘t Schip.

Zaterdagavond neemt Ajax het in de Eredivisie op tegen Vitesse. Het wordt de vierde wedstrijd dat Van ‘t Schip aan het roer staat. De ontmoetingen met FC Volendam en sc Heerenveen eindigden in een zege voor de Amsterdammers, maar Almere City FC werd niet verslagen.