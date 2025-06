Ajax krijgt binnenkort 1.94 meter lange doelman op proef

Ajax heeft Gaku Nawata (18) en Rui Araki (17) binnenkort op proef, zo onthult De Telegraaf dinsdag. De doelman en aanvaller van partnerclub Gamba Osaka krijgen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen tien dagen de tijd om zich te bewijzen, zo melden bronnen rondom Ajax aan de landelijke krant.

Nawata en Araki zullen in juli een stage van ruim een week afwerken bij Ajax. Daarna zal worden bekeken of het tweetal in aanmerking komt voor een langer verblijf bij de nummer twee in de Eredivisie van afgelopen seizoen.

Volgens De Telegraaf staat de slechts 1.72 meter lange Nawata in Japan te boek als een zeer groot talent. De jonge aanvaller kan tevens als schaduwspits uit de voeten.

Nawata speelt in Japan Onder 18 en debuteerde reeds voor Gamba Osaka in de J-League. Nawata en Araki worden gezien als twee van de grootste talenten in Azië van dit moment.

Araki is een 1.94 meter lange doelman die diverse jeugdteams van Japan doorliep en momenteel onder de lat staat bij de Olympische ploeg. Hij is met dat elftal in voorbereiding op de oefeninterland tegen Congo van woensdag.

Directeur voetbalzaken Marijn Beuker van Ajax verblijft momenteel in Japan. De Amsterdamse bestuurder brengt naast Gamba Osaka een bezoek aan de voetbalbond van Japan en enkele universiteiten.

Beuker is voorts van plan om de WK-kwalificatiewedstrijd van Japan tegen Indonesië te bezoeken. De Indonesische ploeg, met Patrick Kluivert als bondscoach, komt op 10 juni in actie in het Suita City Football Stadium in Osaka.