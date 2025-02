Ajax komt met belangrijk nieuws over Steven Berghuis naar buiten

Steven Berghuis heeft zijn contract bij Ajax met twee seizoenen verlengd, melden de Amsterdammers in een persbericht. De oude verbintenis van de routinier liep deze zomer af.

De Telegraaf kwam vrijdag naar buiten dat Ajax een mondeling akkoord had bereikt met Berghuis en Rayane Bounida. De jonge Belg gaat voor drie jaar verlengen, met de optie voor nog een seizoen. Routinier Berghuis blijft twee jaar langer in de Johan Cruijff ArenA spelen.

De contractverlenging van Berghuis is nu dus officieel. De linkspoot zal door de financiële situatie van Ajax financieel moeten inleveren. “Hij heeft een duidelijk sportieve keuze gemaakt om, binnen de nieuwe realiteit, bij Ajax te blijven. Met zijn ervaring en liefde voor het spel is hij een voorbeeld, niet alleen binnen het veld maar ook daarbuiten”, geeft technisch directeur Alex Kroes aan.

“We waren al langer in gesprek met Steven over een verlenging van zijn contract. We zijn vanzelfsprekend erg blij dat we hem nu nog twee jaar langer bij ons hebben. Hij is een enorm belangrijke speler vanwege zijn creativiteit en aanvallend vermogen. Daarnaast is hij op meerdere posities inzetbaar”, aldus Kroes.

Berghuis speelt sinds 2021 bij Ajax. Hij werd destijds voor 5,5 miljoen euro overgenomen van aartsrivaal Feyenoord. De linksbenige speler maakte op 7 augustus 2021 zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4, red.).

In zijn eerste seizoen in Amsterdam werd hij direct landskampioen met de club. Tot dusver kwam hij in 143 officiële duels van Ajax 1 in actie, waarin hij 33 keer scoorde.