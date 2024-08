Ajax kan teleurgestelde Jay Gorter mogelijk kwijt in de Eredivisie

Jay Gorter is mogelijk de volgende doelman die het keepersgilde van Ajax gaat verlaten, zo schrijven de clubwatchers van Voetbal International in een uitgebreide analyse. De 24-jarige Amsterdammer zal na het naderende vertrek van Gerónimo Rulli derde doelman zijn in de hoofdstad, maar is niet tevreden over die rol.

“Ook hij had eigenlijk op meer gehoopt”, weet VI. “De geboren Amsterdammer zou wellicht kunnen leven met een rol als tweede keeper, maar als hij helemaal geen perspectief heeft op speeltijd, ligt een vertrek meer voor de hand.”

Er is een kans dat Gorter bij een transfer behouden blijft voor de Eredivisie. “Mogelijk is zijn oude club Go Ahead Eagles dan een optie. De Deventenaren raken Jeffrey de Lange zeer waarschijnlijk kwijt aan Blackburn Rovers en moeten dus snel op zoek naar een vervanger.”

“Onder anderen de naam van Gorter, die van 2018 tot 2021 al onder de lat stond bij Go Ahead, is daarbij gevallen op De Adelaarshorst. De vraag is in hoeverre dat haalbaar is voor Go Ahead”, schrijven journalisten Lentin Goodijk en Tim van Duijn.

De Lange was overigens ook in beeld in Amsterdam. “Maar Ajax pakte niet door omdat er eerst spelers weg moesten. Inmiddels is De Lange nu dus op weg naar Engeland.”

Gorter ligt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2026 vast. Ajax betaalde drie jaar geleden 1 miljoen euro om de sluitpost los te weken uit Deventer. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Gorter kwam de afgelopen jaren tot 15 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Daarin kreeg de goalie liefst 30 tegentreffers, gemiddeld twee per wedstrijd. Slechts twee keer hield Gorter de nul in een officieel duel.

