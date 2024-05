Ajax kan na gelijkspel Lazio directe plaatsing voor EL-groepsfase vergeten

Ajax weet sinds zondagavond in welke ronde van de Europa League het instroomt. Theoretisch gezien kon Ajax nog de tweede voorronde ontlopen, maar na het gelijkspel van SS Lazio tegen US Sassuolo (1-1) weten de Amsterdammers dat ze al in juli moeten aantreden voor de voorrondes van de Europa League.

Ajax kende afgelopen seizoen een miserabele jaargang. In Europees verband kon het elftal geen potten breken, in de beker werd een vroege bekerblamage geleden tegen de amateurs van Hercules en in de Eredivisie moest Ajax het doen met de vijfde plaats. Een plek die recht geeft op Europa League-kwalificatie.

Om dat hoofdtoernooi te bereiken moet Ajax eerst nog de voorronde doorkomen, al konden de Amsterdammers deze via een ontsnappingsroute nog ontlopen. Op basis van het clubcoëfficient was directe plaatsing voor de Europa League nog mogelijk.

De Conference League-winnaar, de eindstrijd gaat tussen Fiorentina en Olympiakos, moesten zich evenals FC Porto via haar eigen land plaatsen voor de Europa of Champions League. De Portugezen slaagden daarin.

Ajax wist al geruime tijd dat het de hoop niet moest vestigen op de Griekse topclub. Het was al enige tijd duidelijk dat Olympiakos naast het kampioenschap zou grijpen, de enige plek in de Griekse Super League die recht geeft op Champions League-deelname. Nummer twee en drie betekenen in het Zuid-Europese land Conference League-kwalificatie. Olympiakos eindigde het seizoen in de Griekse topdivisie vorige week als derde.

De blikken werden gericht op Fiorentina, de andere finalist van de Conference League. Zij moesten via de Serie A deelname aan de Europa League veilig stellen, maar na het gelijkspel van Lazio op zondag tegen degradant Sassuolo is de zevende plek buiten bereik. Fiorentina heeft nog wel één wedstrijd te spelen in de Serie A, maar met een achterstand van vier punten is de Romeinse club niet meer in te halen. De achtste plek geeft in Italië recht tot de Conference League

La Viola speelt volgend seizoen ofwel in de Europa League als Conference League-winnaar of in de Conference League als achtste geklasseerde in de Serie A. Daardoor kan Ajax in geen enkel scenario meer een startbewijs voor de groepsfase veroveren.

Daardoor weten de Amsterdammers dat het seizoen op 25 juli officieel gaat beginnen, dan staat de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League in de agenda. Eén week later staat de return ingepland. Op 19 juni hoort Ajax aan wie zij gekoppeld worden in de eerste van drie voorrondes die zij moeten overleven om het hoofdtoernooi te bereiken.

