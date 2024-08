Ajax is nog één horde verwijderd van binnenhalen Daniele Rugani

Ajax weet dat Daniele Rugani zeer binnenkort ingelijfd kan worden, zo meldt Voetbal International. Op dit moment zijn de Amsterdammers namelijk nog één horde verwijderd van een definitief akkoord met Juventus over Rugani: de verkoop van Jakov Medic.

Momenteel zijn de onderhandelingen over Medic in volle gang, zo meldde journalist Florian Plettenberg eerder op de vrijdag al. VfL Bochum zou de Kroaat graag willen hebben en Medic ziet een overstap naar de Bundesliga zelf ook zitten.

VI voegt aan de berichtgeving toe dat Ajax en Bochum op dit moment nog niet op één lijn liggen over de constructie. De Amsterdammers gaan alleen akkoord met de verkoop van Medic, terwijl de Bundesliga-club aanstuurt op een huurdeal.

Ajax wil alle spelers die geen toekomst hebben in de Johan Cruijff ArenA alleen definitief van de hand doen, dus een huurtransfer is zeker geen optie. Een alternatief is een huurovereenkomst met verplichte koopoptie.

Op het moment dat Medic, die eveneens in de nadrukkelijke belangstelling van Hamburger SV staat, verkocht is, geeft Ajax groen licht voor het afronden van de huurdeal met Juventus over Rugani. De partijen zijn het al eens over de voorwaarden van de tijdelijke transfer.

Medic werd een jaar geleden door Sven Mislintat voor drie miljoen euro van FC St. Pauli naar Ajax gehaald, maar bleek totaal niet te voldoen.

De Kroaat speelde tien officiële wedstrijden, maar komt al tijden niet meer in de plannen van de club voor. Hij zat donderdag wel op de bank bij de Europa League-voorrondewedstrijd tegen Panathinaikos.