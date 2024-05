Ajax is nog altijd geïnteresseerd in Nederlander die 23,5 miljoen euro kost

Ajax is nog altijd geïnteresseerd in Sepp van den Berg, zo laat The Athletic dinsdag weten. De Amsterdammers hadden in het verleden ook al belangstelling voor de verdediger en dat is dus niet veranderd. Ajax is echter niet de enige gegadigde voor de Nederlander die eigendom is van Liverpool.

Van den Berg kwam dit seizoen uit voor FSV Mainz, de nummer dertien van de Bundesliga. Ondanks dat der Karnevalsverein dit seizoen slechts twee punten boven nummer zestien VfL Bochum eindigde, kan de voormalig centrumverdediger van PEC Zwolle wél op een fraaie jaargang terugkijken. De 22-jarige voorstopper speelde 33 wedstrijden en scoorde daarin drie keer. Daarnaast wist Mainz acht keer de nul te houden.

Volgens Duitse media zou Mainz een koopoptie in het contract hebben opgenomen van ongeveer vier miljoen euro, maar Liverpool weerlegt die beweringen met klem. Daardoor keert Van den Berg aankomende zomer zeer waarschijnlijk terug naar Liverpool, waar hij zich mag bewijzen aan Arne Slot.

Het goede spel van Van den Berg bij Mainz heeft ervoor gezorgd dat de clubs in de rij staan voor de handtekening van de achterhoedespeler. Naast Ajax zouden ook Brentford, Southampton en VfL Wolfsburg geïnteresseerd zijn in de achtvoudig jeugdinternational van Jong Oranje.

Het zal geen goedkope missie worden voor de clubs. Volgens het Engelse medium zou de vraagprijs van de Nederlander liggen op zo’n 23,5 miljoen euro. Dat lijkt met name voor Ajax een probleem te zijn, daar de Amsterdammers aankomende zomer niet dezelfde koopkracht hebben als in de voorgaande zomers.

The Athletic verwacht niet dat een transfer er snel aankomt. Slot zou Van den Berg in de eerste weken van het nieuwe seizoen willen zien trainen, waarna een beslissing wordt genomen omtrent zijn toekomst.

Van den Berg maakte in de zomer van 2019 voor 1,9 miljoen euro de overstap van de Blauwvingers naar the Reds. Onder Jürgen Klopp speelde hij vier wedstrijden, maar de meeste minuten maakte Van den Berg op huurbasis bij Preston North End, Schalke 04 en dit seizoen dus bij Mainz.

