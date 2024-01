Ajax-huurling Mikautadze heeft eerste goals voor Metz alweer gemaakt

Georges Mikautadze heeft zijn eerste treffers sinds zijn terugkeer bij FC Metz al gemaakt. De 23-jarige Georgiër keerde aan het begin van deze maand op huurbasis terug bij de Franse club, nadat hij bij Ajax niet had weten te overtuigen. Met Metz speelde de aanvaller vrijdag een oefenwedstrijd tegen Swift Hesperange (4-1 zege), en daarin was hij twee keer trefzeker.

Swift Hesperange is de nummer drie van de hoogste Luxemburgse competitie, terwijl Metz vijftiende staat in de Franse Ligue 1. De twee namen het vrijdag in een vriendschappelijk duel in Frankrijk tegen elkaar op.

Vlak na rust kwam Metz op een 0-1 achterstand, maar Mikautadze zorgde niet veel later voor de gelijkmaker. Hij tikte bij de tweede paal binnen op aangeven van Malick Mbaye. Halverwege de tweede helft waren de rollen omgedraaid: Mbaye zorgde op aangeven van Mikautadze voor de 2-1.

Een kwartier voor tijd benutte Mikautadze een penalty: 3-1. Mbaye zette enkele minuten later de eindstand op het bord.

Met zijn twee treffers liet Mikautadze zien het scoren nog niet verleerd te zijn. Vorig seizoen was hij namens Metz in de Ligue 2 nog goed voor 23 goals. Bij Ajax ging het in het afgelopen halfjaar iets minder: in negen duels wist hij niet te scoren.

Overigens was het niet het eerste duel voor Mikautadze sinds zijn terugkeer bij Metz. Afgelopen weekend maakte hij de negentig minuten vol in het thuisduel met Toulouse (0-1 nederlaag) in de Ligue 1.

In principe huurt Metz de spits tot het einde van dit seizoen van Ajax. De Fransen hebben echter een koopoptie, dus het is niet uitgesloten dat Mikautadze zijn laatste wedstrijd al gespeeld heeft voor de Amsterdammers.

