Francesco Farioli getipt: ‘Hij moet altijd spelen bij Ajax, hij maakt anderen beter’

Valentijn Driessen denkt dat Ajax moet uitkijken voor onderschatting in aanloop naar het Europa League-duel met Besiktas, zo laat hij weten in een video-item bij De Telegraaf. Giovanni van Bronckhorst beschikt over een sterke ploeg, waarvan een aantal spelers ook bij Ajax ‘gewoon in de basis zouden staan’.

“Als je de opstelling ziet van Besiktas, dan zitten daar wel een aantal grote namen bij”, zo begint Driessen. “Al zijn het wel veelal grote namen die aan het eind van hun carrière nog even gaan uitbollen in Turkije. Dus die zijn niet meer op hun sterkst.”

Eén naam springt er wat Driessen betreft wel uit aan de kant van Besiktas. “Ciro Immobile, dat is natuurlijk wel een prima spits.” De 34-jarige Italiaan werd deze zomer overgenomen van Lazio en is sterk aan het seizoen begonnen. In acht wedstrijden scoorde hij al acht keer voor de ploeg van Van Bronckhorst.

“En Milot Rashica kennen we nog van Vitesse, dat is ook een aardige spits. Hij scoort ook veel in de Turkse competitie. Dat zijn gewoon aardige spelers en dan heb je ook nog Rafa Silva en João Mário”, waarschuwt Driessen de Amsterdammers.

Daarna trekt de chef voetbal een duidelijke conclusie. “Die spelers zouden bij Ajax allemaal in de basis staan. Daar had Ajax dankbaar gebruik van willen maken, dus ze zijn wel gewaarschuwd tegen de nummer twee van Turkije.”

Francesco Farioli wilde woensdag op de persconferentie nog niet antwoorden op de vraag wie hij in de spits zou opstellen tegen Besiktas, maar Driessen geeft de trainer één welgemeend advies mee. “Hij moet gewoon Brian Brobbey opstellen als hij fit is. Dat is zijn beste spits en hij laat ook anderen beter spelen. We hebben gezien tegen Go Ahead Eagles dat Wout Weghorst het gewoon moeilijk heeft als hij geen bespeelbare ballen krijgt.”

“De spits van Ajax moet wel iemand zijn die de bal kan vasthouden, waardoor het elftal naar voren kan. Dat is Brobbey meer dan Weghorst en Akpom, dus ik neem aan dat hij in de spits staat. Maar toch denk ik dat Ajax gewoon gaat verliezen van Besiktas, die hebben te veel individuele kwaliteit.”