Ajax gaat voor vrouwelijke opvolger Michael van Praag als voorzitter van rvc

Carolien Gehrels (56) is de beoogde opvolger van Michael van Praag als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. Dit melden bronnen rondom de rvc en bestuursraad vrijdag aan De Telegraaf. De verwachting is dat Gehrels maandag op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) wordt voorgedragen door de rvc. Ajax bevestigt in een persbericht dat Gehrels de 'enige overgebleven kandidaat' is. Het proces om tot een voordracht te komen bevindt zich in de afrondende fase.

Gehrels heeft de nodige bestuurlijke ervaring, want ze was namens PvdA/GroenLinks acht jaar lang wethouder in de gemeente Amsterdam. Van Praag blijft in ieder geval aan als rvc-voorzitter tot de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA), waar door Ajax nog een datum voor moeten worden gekozen.

De Telegraaf benadrukt in de berichtgeving overigens dat het nog niet honderd procent zeker is dat Gehrels op korte termijn het stokje overneemt van de zeer ervaren Van Praag.

De bestuursraad van de vereniging Ajax, met 73 procent grootaandeelhouder van de club, nodigt Gehrels binnenkort uit voor een gesprek. Nadien zullen definitief knopen worden doorgehakt.

De zeven leden van de bestuursraad hadden graag gezien dat Diederik Karsten de nieuwe voorzitter van de rvc zou worden. Clubwatcher Mike Verweij meldde in augustus nog dat de topman van Ziggo 'de droomkandidaat' was.

Enkele maanden later hangt de vlag er echter heel anders bij voor Karsten, lid van de rvc van Ajax. Van Praag en erelid Leo van Wijk hebben zijn kandidatuur voor het voorzitterschap geblokkeerd, zo weet Verweij vrijdag te melden.

Bronnen melden aan de ochtendkrant dat de bestuursraad openstaat voor een andere preses. Voorwaarde is wel dat er overleg zal worden gepleegd met Hermine Voûte, Dirk Anbeek en Sirik Goeman, die maandag worden benoemd als commissaris.