Ajax gaat op zoek naar een rechtsbuiten: 10 potentiële kandidaten op een rij

Ajax streeft ernaar de naam van de nieuwe trainer komende week bekend te maken. Daarna kan het vizier worden verlegd naar nieuwe aankopen. De Amsterdammers willen zich op meerdere posities versterken. De komst van een nieuwe rechtsbuiten lijkt echter prioriteit te hebben, zo hintte directeur voetbal Marijn Beuker recent tegenover Voetbal International. Voetbalzone zet 10 potentiële kandidaten op een rij.

Aangezien de momenteel clubloze Graham Potter en Francesco Farioli (OGC Nice) op dit moment de enige twee overgebleven opties zijn op de shortlist van Ajax in hun zoektocht naar een nieuwe trainer, lijkt de club niet de intentie te hebben om af te stappen van de door de jaren heen zo vertrouwde 4-3-3-formatie. Potter en Farioli laten hun elftallen veel in dit systeem spelen, al zijn zij beiden flexibel.

Ajax zal zich focussen op de komst van een linksbenige rechtsbuiten. De afgelopen jaren groeiden spelers als Antony en Hakim Ziyech uit tot absolute smaakmakers in Amsterdamse dienst. Met het oog op de lange termijn is het goed om op zoek te gaan naar behendige, snelle dribbelaars die ook nog eens over het nodige rendement beschikken, omdat vleugelaanvallers met dit profiel enorm in trek zijn.

De 18-jarige Roony Bardghji van FC Kopenhagen staat te boek als een groot talent en zou het afgelopen jaar meerdere keren zijn bekeken door scouts van Ajax. Hoofd scouting Kelvin de Lang was afgelopen maand naar verluidt nog aandachtig toeschouwer bij een wedstrijd van de Denen. Bardghji liep begin deze maand echter een kruisbandblessure op, waardoor door zijn haalbaarheid (voorlopig) een streep moet worden gezet. Welke namen zijn er dan eventueel wel in beeld?

Edon Zhegrova (Lille OSC)

Als Ajax daadwerkelijk op zoek is naar een type-Antony, dan moet Edon Zhegrova (25) hoog op de shortlist staan. De Kosovaar is een dribbelkoning die de bal vrijwel altijd aan een touwtje heeft. Door zijn snelheid was hij dit seizoen geregeld een plaag voor zijn directe tegenstanders in de Ligue 1. Zhegrova noteerde dit seizoen al 11 goals en 9 assists in 44 officiële duels, waardoor ook voor hem geldt dat hij in trek zal zijn bij clubs uit de Premier League of LaLiga. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 15 miljoen euro, waardoor van alle spelers op deze lijst zijn komst direct het minst reëel is.

Edon Zhegrova behoort tot de duurdere kandidaten in dit lijstje.

Darío Osorio (FC Midtjylland)

Een speler die eigenlijk wel op de radar van Ajax moet staan, is Darío Osorio (20). De Amsterdammers werden vorige maand nog genoemd in een rijtje met clubs die de 8-voudig Chileens international van dichtbij aan het werk zagen namens FC Midtjylland. Hij toonde in het duel met FC Kopenhagen andermaal aan over een geweldig linkerbeen te beschikken. De Denen waren er vorige zomer snel bij en trokken Osorio voor iets meer dan vijf miljoen euro aan. In het shirt van Midtjylland toont hij zich uiterst efficiënt: in 972 speelminuten kwam hij tot 7 goals en een assist. Zijn marktwaarde?denkt aan 5 miljoen euro.

Some of the clubs in attendance for this Dario Osorio masterclass: ?????????????? Chelsea ?????????????? West Ham ???? AS Monaco ???? Marseille ???? Stuttgart ???? Wolfsburg ???? Ajax https://t.co/fj63613ZXr pic.twitter.com/DXAKYSM6Hz — Danish Scout (@DanishScout_) April 14, 2024

Gonzalo Plata (Al-Sadd)

Mocht Ajax opnieuw voor een Zuid-Amerikaanse vleugelflitser opteren, dan is Gonzalo Plata (23) een kandidaat. De Ecuadoriaan krijgt net als Zhegrova het publiek op de banken met zijn vele dribbels. Plata beschikt over de nodige snelheid, is technisch en heeft een sterk overzicht. Het jeugdproduct van Sporting Portugal degradeerde afgelopen seizoen met Real Valladolid uit LaLiga, maar was die jaargang wel goed voor 1 goal en 7 assists. De linkspoot vertrok vervolgens verrassend voor dertien miljoen euro naar de Qatarese topclub Al-Sadd. Plata is nog vrij jong en ervan uitgaande dat hij nog ambities heeft, kan Ajax een fraaie tussenstap zijn.

Gonzalo Plata was afgelopen seizoen een van de lichtpuntjes bij degradant Real Valladolid.

Simone Pafundi (Udinese)

Indien Ajax een flinke som geld overheeft voor een jonge talentvolle vleugelaanvaller, dan kan het eventueel een poging wagen voor Simone Pafundi (18). De behendige rechtsbuiten debuteerde al voor Italië en lijkt komend seizoen rijp voor vlieguren bij Udinese in de Serie A, waardoor zijn komst niet eenvoudig zal zijn. De linkspoot doet sinds januari ervaring op bij het Zwitserse Lausanne-Sport en wordt in zijn thuisland bewierookt vanwege zijn fijne dribbels en techniek.

Simone Pafundi debuteerde op 17-jarige leeftijd al voor de nationale ploeg van Italië.

Morgan Whittaker (Plymouthe Argyle)

De clubleiding van Ajax kan er ook voor kiezen om werk te maken van een vergelijkbare speler als Cody Gakpo, een snelle, langere vleugelaanvaller die een sterk schot heeft én een goed overzicht. Morgan Whittaker (21) heeft wel wat van de Oranje-international weg. De rechtsbuiten kwam in de Engelse Championship tot 19 goals en 8 assists. Het bleek uiteindelijk maar net genoeg om Plymouthe Argyle voor degradatie te behoeden. Whittaker ligt bij zijn club nog tot medio 2027 vast, maar kan door zijn indrukwekkende cijfers komende zomer vrijwel zeker een mooie transfer maken.

Morgan Whittaker maakte dit seizoen indruk in de Championship met zijn vele doelpunten en assists.

Mohamed Belloumi (Farense)

Een talentvolle vleugelaanvaller met rendement die haalbaar is voor een leuke transfersom? Ze zijn extreem schaars, maar Mohamed Belloumi (21) kan precies zijn wat Ajax zoekt. Hij is de zoon van Lakhdar Beloumi, een van de grootste Algerijnse voetballers aller tijden, en maakt dit seizoen furore bij het Portugese Forense. Met zijn 7 goals en 3 assists heeft hij een groot aandeel gehad in lijfsbehoud van zijn ploeg. De rechtsbuiten heeft vergelijkbare kwaliteiten als de eerder genoemde Zhegrova en is bovendien een stuk goedkoper.schat zijn huidige marktwaarde in op 1,5 miljoen euro.

Issiaka Kamate (Inter)

Ex-Ajacied Christian Chivu wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. De Roemeen moet de technische staf van de Amsterdammers gaan versterken en kan mogelijk assistent-trainer worden van Potter, indien er een akkoord wordt bereikt. Chivu is momenteel trainer van Inter Onder 19, waar Issiaka Kamate (19) zich heeft ontpopt tot een van de groeibriljanten. De Fransman is van origine een middenvelder, maar maakt dit seizoen indruk als rechtsbuiten met 12 goals en 5 assists. Het is de vraag of Inter hem van de hand wil doen, toch lijkt de rappe dribbelaar met zijn doelgerichtheid een interessante optie voor Ajax als back-up achter een eventuele andere grote aankoop.

????/???? Issiaka Kamate (19) with a top goal for Inter primavera vs Milan! ??pic.twitter.com/qCmrIAs7B5 — EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2024

Romain del Castillo (Stade Brest)

Er mag ook niet worden uitgesloten dat Ajax in eerste instantie toch kijkt naar een ervaren rechtsbuiten. In dat geval doen de Amsterdammers er goed aan om Romain del Castillo (28) te benaderen. De Fransman heeft weinig zwaktes. Met zijn sterke linkerbeen sticht hij veelvuldig gevaar door middel van vroege voorzetten of steekpasses en tegelijkertijd zoekt hij zijn tegenstanders veelvuldig succesvol op in de een-tegen-een. Mede dankzij Del Castillo’s 8 goals en 8 assists staat Stade Brest momenteel op een knappe derde plaats in de Ligue 1.

Romain del Castillo behoort dit seizoen tot de beste dribbelaars in de Ligue 1.

Yusuf Yazici (Lille OSC)

Het kan ook zomaar zo zijn dat Ajax er niet, of niet genoeg in slaagt om de bezem door de selectie te halen. In dat geval moet De Lang creatiever omgaan met het geld dat hij te besteden heeft. Er zijn komende zomer weinig kwalitatief goede rechtsbuitens transfervrij, maar Yusuf Yazici (27) kan weleens een buitenkansje zijn. De nummer 10 van Lille is enorm technisch, sterk in de kleine ruimtes en kan door zijn multifunctionaliteit ook de positie van rechtsbuiten invullen.

De op korte termijn transfervrije Yusuf Yazici was dit seizoen goed voor 12 goals en 3 assists.

Bertrand Traoré (Villarreal)

Hoofd scouting De Lang bracht medio april volgens-journalist Wessel Kroon een bezoek aan Villarreal - Atlético Madrid om voormalig Ajacied Bertrand Traoré (28) van dichtbij aan het werk te zien. Veel wijzer zal De Lang niet zijn geworden, want de aanvaller kwam uiteindelijk niet verder dan een invalbeurt van tien minuten. Traoré was in zijn eerdere periode bij Ajax zo nu en dan geniaal, maar zijn gebrek aan rendement zorgde tegelijkertijd voor de nodige frustraties onder supporters. In zijn eerste maanden bij Villarreal kwam Traoré niet verder tot 370 speelminuten en was hij nog niet bij een doelpunt betrokken. De rechtsbuiten is over enkele weken transfervrij, waardoor hij ongetwijfeld toch op een Amsterdamse shortlist staat.

Bertrand Traoré speelde in het seizoen 2016/17 al eens op huurbasis voor Ajax.

