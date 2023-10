Ajax gaat gesprek aan met AZ over Kroes; mogelijke opvolger Steijn bekend

Michael van Praag en Louis van Gaal doen er alles aan om Alex Kroes eerder naar Ajax te halen. Kroes kan vanwege een concurrentiebeding officieel pas op 15 maart 2024 aan de slag bij de Amsterdammers als algemeen directeur, maar Van Gaal en Van Praag leggen zich daar niet bij neer. Zij hebben volgens De Telegraaf een afspraak gemaakt met AZ-directeuren Robert Eenhoorn en René Neelissen om Kroes eerder naar de Johan Cruijff ArenA te laten komen. Van Gaal en Van Praag zetten in op 1 januari 2024 als nieuwe startdatum. Bovendien weet de ochtendkrant dat Mitchell van der Gaag op het lijstje staat als potentiële opvolger van Maurice Steijn. Het is echter de vraag of Van Gaal zijn mogelijke komst ziet zitten.

Van Praag wordt op 17 november voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, terwijl Van Gaal al is aangesteld als adviseur van de RvC. Na het vertrek van Edwin van der Sar ontstond er een vacuüm op de plek van algemeen directeur. Jan van Halst werd naar voren geschoven uit de RvC om de rol van algemeen directeur tijdelijk in te vullen. Van Halst treedt na de komst van Kroes echter terug en meldt zich dan ook niet meer in de RvC, daar hij dan zijn eigen functioneren zou moeten beoordelen.

Ajax kondigde de komst van Kroes al in een eerder stadium aan, maar hield daarbij toen geen rekening met het non-concurrentiebeding dat Kroes bij AZ heeft. Lange tijd leek het erop dat 15 maart 2024 de vroegst mogelijke datum zou zijn voor Kroes om te kunnen starten in de Johan Cruijff ArenA. Wel gaf Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, onlangs bij ESPN aan dat er te praten valt over een deal. “Dan moet Ajax aan tafel komen", vertelde hij. “Laat Ajax zichzelf gewoon melden als ze dat belangrijk vinden.”

AZ lijkt gezien de eerdere woorden van Eenhoorn dan ook bereid om Kroes eerder te laten gaan. Aan welke voorwaarden de Alkmaarders dan zouden denken, maakt De Telegraaf niet bekend. Eerder werd er gesuggereerd dat de voorwaarde zou zijn dat Ajax de komende jaren van spelers en personeel van AZ af zou blijven. "Ook dat is onzin, ik heb al veel onzin gelezen", ontkrachtte Eenhoorn die geluiden. "Het gaat er gewoon om: hoe ga je met elkaar om?"

Ajax verkeert in een sportieve én bestuurlijke crisis en dat doet Kroes pijn, zo liet hij begin oktober weten tegenover de NOS. Een eerdere startdatum zou hij dan ook zeker zien zitten. “Als ik morgen mag beginnen, dan heel graag. Je kan begrijpen dat ik ook met lede ogen toekijk wat er momenteel gebeurt. Maar ik denk nog steeds dat het heel lastig is om eerder te beginnen, maar ik sta er zeker wel voor open en dat weten de mensen binnen Ajax ook.” Of het daadwerkelijk van een eerdere startdatum gaat komen, valt nog te bezien. Wel lijkt de kans groter dan ooit gezien de benadering van Ajax.

Van der Gaag

De Telegraaf weet dat Ajax ook op technisch vlak niet stil heeft gezeten. Van Halst werkte al voor de komst van Van Gaal achter de schermen aan een opvolger van Maurice Steijn, voor het geval hij het niet op de rit zou krijgen. Eén van de namen die op het lijstje van Van Halst stond was die van Van der Gaag.

Van der Gaag was eerder al de eindverantwoordelijke bij Jong Ajax en werkt tegenwoordig samen met Erik ten Hag bij Manchester United. Steijn heeft de boel nog altijd niet aan de praat gekregen, maar het is nog de vraag of Van Gaal de komst van Van der Gaag ziet zitten. Bovendien lijkt het onwaarschijnlijk dat Ten Hag zijn rechterhand wil laten vertrekken. Van der Gaag ging op voorspraak van Ten Hag met hem mee naar Man United.