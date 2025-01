FC Twente is druk bezig met de komst van Naci Ünüvar, dat meldt Tubantia. De creatieveling is momenteel op huurbasis actief bij het Spaanse Espanyol, dat een optie tot koop heeft. Ünüvar komt daar echter nauwelijks aan spelen toe en lijkt nu dus terug te keren in Enschede. Ajax is van plan om het contract van de linksbuiten te ontbinden, waardoor Twente hem goedkoop kan oppikken.

Ünüvar stond jarenlang bekend als één van de grootste talenten van de Amsterdammers. De jongeling wist echter nooit volledig door te breken bij Ajax. Een huurperiode bij Trabzonspor bracht ook niet het gewenste resultaat, waarna Twente hem vorig seizoen op huurbasis overnam.

In Enschede moest Ünüvar het voornamelijk met invalbeurten doen, maar kwam hij wel tot drie doelpunten en drie assists. “Ünüvar had het goed naar de zin in Enschede, maar FC Twente was in de zomer financieel niet bij machte om hem over te nemen van Ajax”, zo schrijft de krant.

Nadat een terugkeer bij Twente geen mogelijkheid was, werd de 21-jarige aanvaller gestald bij Espanyol. De Spanjaarden bedongen een optie, die geactiveerd zou worden als Espanyol zich zou handhaven in LaLiga.

Ünüvar komt in Spanje echter nauwelijks aan spelen toe en lijkt daardoor te willen vertrekken bij de nummer 18 van LaLiga. Ajax zou bereid zijn om het contract van de linksbuiten te ontbinden, zodat hij transfervrij de overstap naar Twente kan maken.

De Enschedeërs hebben met Mitchell van Bergen en Sayf Ltaief al twee linksbuitens in de gelederen. “Met Ünüvar komt er nu een derde linksbuiten bij, al kan Van Bergen ook op rechts spelen. Het is de bedoeling dat Ünüvar op korte termijn een 3.5 jarig contract bij FC Twente gaat tekenen”, meldt Tubantia.