Ajax-fans vallen trams aan op Leidseplein bij protesten tegen politiestakingen

Een groep Ajax-supporters heeft zich zondag op het Leidseplein verzameld om te protesteren tegen de politiestakingen. Die zetten namelijk voor de tweede keer op rij een streep door een wedstrijd van de Amsterdammers. De fans hebben het onder meer voorzien op het openbaar vervoer, zo blijkt uit beelden van de protesten.

De politiebonden voeren al weken actie voor een betere vroegpensioenregeling. Omdat de overheid volgens hen niet snel genoeg handelt, organiseren ze acties op momenten die de maatschappij sterk raken.

Zo'n moment was ook de Klassieker van 1 september. Door de stakingen moest dat duel verplaatst worden naar 30 oktober.

Ajax - FC Utrecht was de volgende waar een streep door moest. Daarom staan de Amsterdammers nog steeds maar op twee competitieduels, terwijl koploper PSV bijvoorbeeld al vijf duels afwerkte.

De Ajax-fans zijn er klaar mee, en laten dat zondag zichtbaar merken. Een paar honderd man heeft zich op het Leidseplein verzameld voor protesten tegen de politiestakingen.

De fans steken vuurwerk af, zwaaien met vlaggen en zingen liederen. Dat ontsiert de protesten echter niet. Hetgeen de protesten ontsiert, is dat de fans de trams op het Leidseplein aanvallen. Ook op X is daar verontwaardiging over.

"Dit is helaas de reden waarom er zo'n groot beslag op de politi ligt rondom voetbalwedstrijden", schrijft gebruiker @daanwijnants. "Bijzonder triest."

Het is overigens nog onbekend wanneer Ajax - FC Utrecht ingehaald wordt. Naar alle waarschijnlijkheid komt daar zeer binnenkort duidelijkheid over.