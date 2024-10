Kijkers ergeren zich kapot: ‘Hij is een parodie op een Ajax-speler, zo speel je met 10 man’

Fans van Ajax ergeren zich aan het spel van Ajax op bezoek bij FK Qarabag. De Amsterdammers stonden bij rust weliswaar met 0-1 voor, maar het houdt voetballend niet over, ziet onder meer Marciano Vink. Op X is Christian Rasmussen de speler die de meeste kritiek krijgt. De vleugelspits van Ajax is direct trending topic.

Al in de vijftiende speelminuut kwam Ajax op rozen te zitten, want de doorgebroken Mika Godts werd door middenvelder Júlia Romão onderuitgehaald. De Braziliaan moest het veld verlaten. Ajax profiteerde minimaal van het numerieke overwicht, al tikte Kenneth Taylor in de 36ste minuut op aangeven van Wout Weghorst wel de 0-1 binnen.

De kritieken zijn niet mals op social media. “Het was 49 minuten ergeren aan een vreselijk slecht Ajax”, zo schrijft podcastmaker Bart Sanders op X. “Van de ingeslepen aanvalspatronen van de laatste weken was nauwelijks wat te zien. Er is geen middenveld, zelfs met tien man voetbalt Qarabag beter. En dan Rasmussen, dat is een parodie op een Ajax-voetballer.”

Zanger en Ajax-fan Danny Froger ergert zich eveneens aan de rechtsbuiten van Ajax, die Bertrand Traoré vervangt. “Wij spelen ook met tien man, want Rasmussen.”

“Die voorzet van Rasmussen net startte bijna een grensconflict tussen Azerbeidzjan en Rusland”, reageert een andere gebruiker. "Rasmussen is echt een schande voor het Ajax shirt. Dat ze die blijven opstellen is echt onbegrijpelijk", schrijft weer een ander.

"De manier waarop Rasmussen die dieptepass van Henderson verkwanselt zou strafbaar moeten zijn", vindt een X-gebruiker.

Analist Marciano Vink is in het algemeen kritisch op wat Ajax laat zien donderdagavond in de Europa League. “Aan de bal blijft Ajax wekelijks echt ondermaats! Risicoloos geschuif van de bal is inherent aan de gekozen speelstijl. Weinig weggeven, maar zo weinig creëren.”