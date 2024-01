‘Ajax en twee Franse clubs jagen op voor Golden Boy genomineerd toptalent’

Ajax heeft interesse in Romeo Amane van BK Häcken, zo meldt Foot Mercato dinsdag. De middenvelder kan daarnaast op belangstelling rekenen van een tweetal Franse clubs. Welke ploegen dat zijn, is onbekend.

"Op twintigjarige leeftijd wordt deze box-to-box-middenvelder beschouwd als een juweeltje", schrijft het Franse medium. "Zijn prestaties en bovengemiddelde techniek trekken de aandacht van Ajax en twee onbekende clubs uit de Ligue 1."

Amane is een 1,76m lange centrale middenvelder. Het talent speelt zijn wedstrijden voor de hoofdmacht van Häcken en is tevens jeugdinternational van Ivoorkust.

De Ivoriaan staat sinds januari 2022 onder contract in Zweden. Häcken nam hem destijds over van ASEC Mimosas, uit het geboorteland van Amane. Sindsdien speelde hij 59 wedstrijden voor de Zweedse club, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists.

In de zomer van 2023 werd Ajax ook al eens gelinkt aan Amane. Destijds verlangde Häcken een bedrag van zo'n drie miljoen euro om zijn pupil van de hand te doen, maar een deal kwam nooit van de grond.

Naar verluidt hadden op dat moment ook KAA Gent en Royal Antwerp interesse in Amane. Het is onbekend of die Belgische clubs nog steeds belangstelling tonen voor de middenvelder, die dus wel op interesse van clubs uit Frankrijk kan rekenen.

In 2023 was Amane een van de honderd spelers die werd genomineerd voor de Golden Boy, de prijs voor het beste talent van 21 jaar of jonger op de Europese velden. Jude Bellingham ging er uiteindelijk met de onderscheiding vandoor.

