Ajax én speler zijn akkoord over uitgaande transfer; 3,5-jarig contract wacht

Ajax en FC Twente hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Anass Salah-Eddine. Eerder op donderdag schreef Voetbal International dat er nog geen akkoord was tussen de linksback en Twente, maar inmiddels is dat volgens De Telegraaf wel het geval.

Salah-Eddine en zijn zaakwaarnemer Mohammed Sinouh (CAA Stellar) zijn met FC Twente donderdagmiddag tot een akkoord gekomen over de persoonlijke voorwaarden. Als alles volgens plan verloopt, tekent Salah-Eddine voor 3,5 jaar in De Grolsch Veste.

De medische keuring van Salah-Eddine is inmiddels gaande en als de verdediger die zonder kleerscheuren doorstaat, sluit hij zich definitief aan bij Twente.

Salah-Eddine had nog een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA, maar komt dit seizoen amper aan de bak. Zowel onder de inmiddels ontslagen Maurice Steijn als John van 't Schip moest hij het doorgaans doen met een reserverol.

Afgelopen zomer keerde hij na een huurperiode bij Twente terug naar Amsterdam en stond hij tijdens de eerste twee Eredivisie-duels meteen in de basis, als linksback. Daarna raakte Salah-Eddine zijn basisplek kwijt en moest hij het doen met een aantal invalbeurten. Salah-Eddine speelde dit seizoen negen officiële duels voor Ajax 1, waarvan slechts twee als basisspeler.

Salah-Eddine gaat in Enschede concurreren met Gijs Smal, die over een aflopend contract beschikt. Het lijkt voor Salah-Eddine, die ook op het middenveld uit de voeten kan, een pittige opgave te worden om Smal uit de basis te spelen.

Salah-Eddine werd in 2018 door Ajax overgenomen vanuit de jeugdopleiding van AZ. Anderhalf jaar geleden werd hij gedurende een seizoen uitgeleend aan Twente. De linkspoot kwam zeventien keer in actie namens de Tukkers, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano genoot Salah-Eddine in een eerder stadium ook interesse van Rangers FC en Torino, maar met zijn naderende transfer naar Twente blijft hij behouden voor de Eredivisie.