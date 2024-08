Ajax en Olympique Marseille akkoord over Rulli: transfersom bekend

Ajax en Olympique Marseille hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Gerónimo Rulli. Bronnen melden tegenover De Telegraaf dat de Fransen circa vier miljoen euro zullen overmaken naar Amsterdam.

Eerder op de dag meldde Foot Mercato al dat de clubs een akkoord naderden over de te betalen transfersom. Fabrizio Romano meldde later dat het zou gaan om een bedrag van drie à vier miljoen euro en volgens De Telegraaf ligt het uiteindelijke bedrag op circa vier miljoen euro.

Ajax was bereid mee te werken aan een vertrek van Rulli, die het in de Johan Cruijff ArenA moet doen met een reserverol. De goalie was vorig seizoen al de nummer twee keus achter Diant Ramaj en dit seizoen leek hij het ook te moeten doen met een plek op de bank, achter Remko Pasveer én Ramaj.

De primaire reden dat Ajax van Rulli af wilde was zijn torenhoge salaris. De in januari 2023 van Villarreal overgekomen Zuid-Amerikaan strijkt bij de recordkampioen van Nederland ongeveer vier miljoen euro per jaar op. Vanwege de penibele financiële situatie én zijn reserverol was een vertrek meer dan bespreekbaar voor Ajax.

Ajax zette aanvankelijk in op een transfersom van rond de acht miljoen euro, het bedrag dat de club overmaakte aan Villarreal, zo'n anderhalf jaar geleden. Omdat Rulli, die tot medio 2026 vastligt bij Ajax, zo zwaar op de begroting drukt, stemde technisch directeur Alex Kroes toch in met een beduidend lager bedrag dan de oorspronkelijke vraagprijs.

Rulli was afgelopen zomer reservekeeper op de Copa América, maar stond als een van de dispensatiespelers wel in de basis op de Olympische Spelen. Tijdens de Spelen, die gehouden werden in Frankrijk, heeft Rulli zich kunnen tonen aan geïnteresseerde clubs.

Rulli, die uiteindelijk 32 wedstrijden speelde voor Ajax, wordt bij Marseille de opvolger van Pau López. De Spanjaard staat nog onder contract bij L'OM, maar heeft geen toekomst onder Roberto De Zerbi en mag dan ook vertrekken.

