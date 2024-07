‘Ajax en OGC Nice naderen akkoord over transfer Pablo Rosario; afkoopsom bekend’

Een akkoord tussen Ajax en OGC Nice over de transfer van Pablo Rosario is in aantocht, zo meldt ESPN woensdag. De Amsterdammers naderen daarnaast ook een overeenkomst met de speler zelf. En dat terwijl De Telegraaf een dag eerder nog schreef dat Rosario en Ajax een 'behoorlijk' verschil moesten overbruggen.

"De transfer van Pablo Rosario naar Ajax is weer een stap dichterbij gekomen", zo schrijft de zender. "De onderhandelingen tussen alle partijen verlopen voorspoedig en Ajax nadert inmiddels een akkoord met zowel Rosario als OGC Nice."

Bronnen melden aan ESPN dat er 'zo'n zeven miljoen euro' betaald wordt om de 27-jarige middenvelder los te weken. Dat is hoger dan de 'vier à vijf miljoen euro' die Nice volgens Mike Verweij zou verlangen, maar lager dan Rosario's marktwaarde volgens Transfermarkt. Die bedraagt namelijk acht miljoen euro.

Mocht de voormalig PSV'er daadwerkelijk de overstap naar Amsterdam maken, dan komt hij naar verluidt op voorspraak van Francesco Farioli. De nieuwbakken Ajax-trainer werkte bij Nice al samen met Rosario en waardeert hem om zijn veelzijdigheid.

In Nederland kennen we Rosario voornamelijk als controleur op het middenveld. In Frankrijk werd hij door Farioli, al dan niet noodgedwongen, ook als rechtsachter en zelfs een enkele keer als centrumverdediger gebruikt.

Belang PSV

Rik Elfrink merkt woensdagavond daarnaast op dat ook PSV mogelijk iets zou overhouden aan een transfer van Rosario, die bij Nice nog een contract heeft tot medio 2025. "PSV krijgt minimaal 2,5 procent van iedere transfersom voor Pablo Rosario en Almere City FC precies één procent", aldus de PSV-watcher op X.

"Dat zijn geen megabedragen, maar toch leuk meegenomen. Een doorverkooppercentage geldt doorgaans - als dit er al is - over winst op een transfersom en daar lijkt niet of nauwelijks sprake van."

