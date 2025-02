Alex Kroes hoopt nog altijd op de terugkeer van Dusan Tadic bij Ajax. De technisch directeur heeft hem een contract aangeboden voor twee jaar, met de optie op nog twee jaar. Dat meldt de doorgaans betrouwbare journalist Yagiz Sabuncuoglu namens het Turkse Sports Digitale, die ook weet dat Kroes direct van een antwoord is voorzien.

De gekrenkte Tadic vertrok in de zomer van 2023 als de bliksem bij Ajax. Ajax liet Tadic transfervrij vertrekken naar Fenerbahçe, waar hij momenteel over een aflopend contract beschikt.

Mede daardoor wordt Tadic veelvuldig gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. In Turkije klinken nu dus ook geluiden dat Kroes een aanbieding heeft neergelegd bij de Serviër.

“Er ligt een aanbieding van Ajax op tafel voor een contract voor twee jaar met de optie op nog twee jaar”, zo weet Sabuncuoglu. Hoewel Tadic de deur niet direct heeft dichtgegooid, ligt zijn voorkeur bij een langer verblijf bij Fenerbahçe.

“Tadic wacht op Fenerbahçe. Als zij hem een nieuw contract aanbieden, blijft hij daar.” Echter is het nog maar de vraag of de club van trainer José Mourinho wil verlengen met Tadic. Turkse media schreven eerder dat er geen contractverlengingen worden gedaan, indien het kampioenschap wordt misgelopen.

Fenerbahçe staat momenteel op de tweede plaats in de Turkse Süper Lig. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt drie punten, al hebben zij nog wel een wedstrijd tegoed. Dat is te wijten aan het bizarre incident in de wedstrijd tegen Adana Demirspor, waarbij de bezoekers besloten na 33 minuten van het veld te stappen.

Ook kan er nog een probleem ontstaan wat betreft het salaris van Tadic. De aanvaller strijkt in Istanbul een bedrag van 4,2 miljoen euro per jaar op. Dat is een bedrag dat Ajax momenteel niet lijkt te kunnen betalen.