Adana Demirspor loopt na 33 minuten van het veld en weigert verder te spelen tegen Galatasaray

De wedstrijd in de Turkse Süper Lig tussen Galatasaray en Adana Demirspor heeft een wel heel bijzondere wending genomen. De thuisploeg leidde al vroeg na een benutte strafschop van Álvaro Morata, maar na ruim een half uur spelen besloot Adana Demirspor van het veld te stappen. De wedstrijd werd daarop gestaakt.

De beslissing om van het veld te lopen heeft vermoedelijk te maken met de arbitrage. Galatasaray kreeg na tien minuten een wel heel goedkope strafschop toegekend, nadat Dries Mertens zijn voet liet hangen achter zijn tegenstander en zich liet vallen in het strafschopgebied. Morata benutte de pingel: 1-0.

Na een half uur had Yusuf Barasi een blessurebehandeling nodig, wat Adana Demirspor de gelegenheid gaf om bij elkaar te komen en in discussie te gaan. Barasi gebaarde vervolgens richting alle spelers om het veld te verlaten. Adana Demirspor besloot dus niet verder te willen spelen. Twintig minuten later werd de wedstrijd definitief gestaakt door scheidsrechter Oguzhan Çakir.

Metin Korkmaz, vicevoorzitter van Adana Demirspor, gaf na het incident een korte verklaring. “Dit is geen reactie op Galatasaray, maar op het Centraal Scheidsrechterscomité. Een uitgebreide verklaring zal volgen.”

Ook Okan Buruk, trainer van Galatasaray, reageerde op het bizarre voorval. “Dit is een enorme schande voor het Turkse voetbal. Ik denk dat wat er is gebeurd niet erg onschuldig is. Er zijn al pogingen ondernomen om het Turkse voetbal er slecht uit te laten zien voor de buitenwereld, en dit was er één van.”

Het is niet de eerste keer in Turkije dat een team besluit gezamenlijk van het veld te lopen. Op 7 april 2024, tijdens de Super Cup-finale, liepen spelers van Fenerbahçe al na 53 seconden van het veld. Dat was een vooropgezet plan. Ook nu liet Fenerbahçe zich razendsnel horen op X, met een bericht dat gericht lijkt aan het adres van Galatasaray.

“Blijf scheidsrechters en voetbalfans misleiden met jullie voetballers die al jarenlang misleidende acties uitvoeren! Dankzij jou is er geen vertrouwen en geen rechtvaardigheid meer! Maar de meest onschuldige en slachtoffer ben jij! Gefeliciteerd, wat heb je gedaan voor het Turkse voetbal?”, zo schrijft Fenerbahçe op X. Ook trainer José Mourinho plaatste een foto van het penaltymoment. Volgens Fenerbahçe wordt er al jarenlang een politiek spel (tegen de club) gespeeld.