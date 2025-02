Ajax doet opnieuw zaken met FC Twente en stuurt verdediger op huurbasis naar Enschede

Gerard Alders maakt het seizoen af bij FC Twente, zo meldt journalist Tim van Duijn namens Voetbal International. De negentienjarige rechtsback wordt gehuurd van Ajax.

Alders gaat op de laatste dag van de winterse transferperiode tekenen in Enschede. “Twente en Ajax zetten de puntjes op de i, maar de deal is al zover dat Alders alvast naar Enschede af kan reizen voor de medische keuring”, aldus Van Duijn.

De Amsterdamse rechtsback zat afgelopen zondag nog op de bank tijdens het gewonnen thuisduel met Feyenoord (2-1 winst). Alders moet zijn officiële debuut namens de hoofdmacht nog maken.

Bij Twente wordt Alders de vierde versterking deze maand, na Naci Ünüvar, Arno Verschueren en Taylor Booth. Zij werden allen definitief overgenomen van hun vorige werkgever.

Alders, die voornamelijk als rechtsback speelt maar ook als linksachter uit de voeten kan, was een vaste basisklant bij Jong Ajax. De negentienjarige verdediger speelde in elk duel mee en deed dat bijna altijd vanuit de basis.

In totaal speelde Alders 39 officiële wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij is jeugdinternational van Nederland Onder 19.

Bij Ajax ligt Alders nog tot medio 2026 vast. Het is onduidelijk of de recordkampioen al van plan is zijn contract te verlengen.