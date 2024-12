Ajax-directeur Menno Geelen bekleedt derde plaats op prestigieuze ranglijst

Ajax-directeur Menno Geelen is uitgeroepen tot de op twee na invloedrijkste persoon in de sponsoringindustrie van 2024, zo meldt Sponsorreport. Voor de 42-jarige bestuurder is dit geen nieuwigheid, daar hij vorig seizoen ook al de derde plaats bekleedde.

Geelen leverde sinds zijn benoeming in 2016 al jaren uitstekend werk als commercieel directeur, voordat hij werd gevraagd om aan het eind van het seizoen 2023/24 algemeen interim ad interim te worden.

In zijn nieuwe, tijdelijke rol – Geelen keert na de benoeming van een nieuwe AD terug naar zijn rol als commercieel directeur – bleef Ajax het op commercieel vlak goed doen. Zo verlengden de Amsterdammers meerdere sponsorcontracten en stond hij aan de basis van de aanstaande terugkeer van het oude logo.

"De derde plaats is voor Menno Geelen, die in 2024 opnieuw een cruciale rol speelde bij Ajax", schrijft Sponsorreport. "Als interim algemeen directeur loodste hij de Amsterdamse club door een belangrijk jaar. De commerciële inkomsten van Ajax blijven onder zijn leiding groeien, inclusief verlengde partnerships met Ziggo en adidas."

"Het hoogtepunt voor Ajax en Geelen was echter de terugkeer van het oude clublogo ter ere van het 125-jarig bestaan van de club. Deze stap heeft niet alleen de harten van supporters veroverd, maar zal ook zorgen voor een boost in merchandisinginkomsten."

Chris Woerts, een graag geziene gast bij Vandaag Inside en de oprichter van CWO Consultancy & Marketing, is de nummer twee op de lijst. Een kleine tegenvaller voor hem, daar hij vorig jaar nog op nummer één stond.

Arno de Jong, Chief Customer Officer en lid van het Raad van Bestuur van de Nederlandse Loterij, stijgt van de tweede naar de eerste plaats.

De volledige top tien:

1. (2) Arno de Jong, Nederlandse Loterij

2. (1) Chris Woerts, CWO Consultancy

3. (3) Menno Geelen, AFC Ajax

4. (6) Mariëlle Krouwel, NN Group

5. (4) Richard Plugge, Team Visma | Lease a Bike

6. (6) Johan van der Zanden, Albert Heijn

7. (17) Dave Dekker, KNVB

8. (19) Thomas Metz, VodafoneZiggo

9. (7) Mark Versteegen, KPN

10. (-) Els Dijkhuizen, Heineken Nederland