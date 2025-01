Ajax-directeur Kroes zet in zoektocht naar nieuwe linksbuiten kruis door twee namen

Ajax heeft in zijn zoektocht naar een nieuwe linksbuiten twee namen van het lijstje afgestreept. De Telegraaf weet dat Rabbi Matondo (Rangers FC) en Ansu Fati (FC Barcelona) deze winter niet niet naar de Johan Cruijff ArenA zullen komen. Directeur Alex Kroes gaat kiezen tussen twee opties, en drie spelers.

De Telegraaf maakte woensdagavond laat melding van de interesse van Ajax in Matondo, Fati, Oliver Edvardsen (Go Ahead Eagles) en Carlos Forbs, naast de belangstelling die er al enige tijd is voor Real Valladolid-ster Raúl Moro. Forbs is door Ajax verhuurd aan Wolverhampton Wanderers, dat de Engelsman niet zomaar terug wil laten keren naar Amsterdam.

Voetbal International weet dat de onderhandelingen tussen Ajax en Wolves 'niet bepaald soepel' verlopen. De Engelse club betaalde afgelopen zomer een huursom van ongeveer drie miljoen euro en wil een deel van die som terugzien bij het vroegtijdig verbreken van het huurcontract. Ajax wil liever niets betalen.

Fati is qua naam de grootste van de vier opties die Ajax had, maar het voormalig wonderkind van FC Barcelona kampte de afgelopen jaren met veelvuldig blessureleed. Bij Ajax bestaan er 'te grote twijfels' over de fysieke gesteldheid van de Spanjaard.

Over Matondo is trainer Francesco Farioli simpelweg niet enthousiast genoeg, dus zal ook hij niet naar Ajax komen. Zodoende blijven er twee opties over voor directeur Alex Kroes, die mogelijk twee linksbuitens naar de club haalt.

Optie A is het strikken van Edvardsen. De Noorse vleugelspeler maakt al een tijd indruk in de Eredivisie en zou voor drie miljoen euro gekocht kunnen worden. "Edvardsen heeft op dit moment de beste papieren", schrijft clubwatcher Mike Verweij. "De speler van Go Ahead Eagles wordt gezien als een stabiele jongen en heeft als voordeel dat hij direct inzetbaar is."

Echter wordt Edvardsen intern niet gezien als 'dé speler die Ajax weer gaat terugbrengen naar de Europese top'. Zodoende is er ook nog een optie B. Moro staat door zijn sleutelbeenbreuk nog enige tijd aan de kant, maar is in principe wel de nummer één keus.

Omdat Moro niet direct inzetbaar zou zijn, zou Forbs eveneens een nieuwe aanvulling in de selectie van Farioli moeten worden. Forbs moet dan dienen als back-up van Mika Godts, de onbetwiste nummer één op de linkervleugel, voordat Moro ook kan aansluiten bij de selectie.