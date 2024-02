Ajax deelt beelden uit compleet andere hoek, waarop bal wel over de lijn lijkt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een foto op het account van Ajax, waarop de bal in de slotfase van het duel met sc Heerenveen wel degelijk over de lijn lijkt.

Ajax verloor zondag met 3-2 van Heerenveen. De Amsterdammers zetten na een 3-0 achterstand een heuse comeback in. In de slotseconden leek de 3-3 te vallen. Het zou een eigen doelpunt zijn geweest van Sven van Beek, maar de VAR oordeelde na lang beraad dat de bal de doellijn niet was gepasseerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na het eindsignaal in Heerenveen heeft de Amsterdamse club een foto op Instagram geplaatst waarop de bal de doellijn toch gepasseerd lijkt. Het bericht wordt begeleid met de tekst: ‘On to thursday.’

Donderdag neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen FK Bodø/Glimt. De wedstrijd wordt gespeeld in de tussenronde van de Conference League. De week erna staat de return in Noorwegen op het programma.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties