'Ajax deed de afgelopen uren bod van 10 miljoen euro op andere linksbuiten dan Edvardsen'

Ajax heeft donderdagavond een bod van tien miljoen euro uitgebracht op Raúl Moro. Dat meldt Matteo Moretto van Relevo. Real Valladolid verwees dat bod direct naar de prullenbak en staat naar verluidt niet eens meer open om te onderhandelen over een winters vertrek van de 22-jarige linksbuiten, die zelf nog steeds dolgraag naar Ajax wil.

Valladolid wil zijn linksbuiten niet meer laten gaan. Moro, die herstelt van een sleutelbeenblessure, is voor de Spanjaarden zo goed als onmisbaar in de strijd tegen degradatie en de club heeft weinig tijd meer om een vervanger aan te trekken. De transfermarkt sluit maandagavond in Spanje.

Moro wil zelf dolgraag naar Ajax en heeft dat donderdagavond nogmaals duidelijk gemaakt bij de clubleiding van Valladolid. Of een transfer alsnog doorgang vindt wordt afwachten, maar de kans daarop lijkt met de dag kleiner te worden. Tijdens Ajax – Galatasaray werd overigens duidelijk dat de Amsterdammers op hoofdlijnen akkoord zijn met zowel Oliver Edvardsen als Go Ahead Eagles.

De komst van een nieuwe linksbuiten is na donderdagavond nóg belangrijker geworden voor Ajax, nu Mika Godts met een hamstringblessure kampt. De jonge Belg lijkt De Klassieker van zondagmiddag sowieso te gaan missen. Hoelang de dribbelaar er precies uitligt is nog niet bekend. Edvardsen moet tegen Feyenoord al bij de wedstrijdselectie van Ajax zitten, zo is het plan.

Ajax gaat de Noorse aanvaller voor een bedrag van circa drie miljoen euro inlijven. Edvardsen zet in de Johan Cruijff ArenA hoogstwaarschijnlijk een handtekening onder een verbintenis tot medio 2028 of medio 2029.

“Lukt het Ajax voor vrijdagmiddag 12.00 uur het papierwerk met Go Ahead Eagles én de linksbuiten in orde te maken, de speler medisch te keuren én hem bij de KNVB te registreren, dan kan hij zondag op de bank zitten”, wist De Telegraaf te melden.

Edvardsen is bezig aan een ongekend goed seizoen in de Eredivisie. De Noorse aanvaller staat na zestien wedstrijden op negen doelpunten en vier assists. Zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af, maar daarin zit een optie voor nog een seizoen.