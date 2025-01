'Ajax biedt 7 miljoen en één speler om Raúl Moro naar Amsterdam te halen'

Owen Wijndal kan mogelijk een sleutelrol spelen voor Ajax in het aantrekken van Raúl Moro. De plaatselijke krant Diario de Valladolid meldt namelijk dat de Amsterdammers de linksback willen inzetten in een ruildeal met de Spaanse club, om zo Moro naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

Mike Verweij meldde vrijdagochtend namens De Telegraaf al dat Ajax een persoonlijk akkoord had bereikt met de 22-jarige buitenspeler over een verbintenis voor 4,5 jaar. Alleen beide clubs zouden nog tot een akkoord moeten komen.

Alex Kroes was bereid zeven miljoen euro op tafel te leggen, maar Real Valladolid verlangt een bedrag in de buurt van tien miljoen euro. Diario de Valladolid meldt nu dat Kroes daarom ook Wijndal heeft aangeboden, bovenop die zeven miljoen euro.

“Ajax bood zeven miljoen en één speler, vleugelverdediger Owen Wijndal, die nauwelijks aan bod komt onder Francesco Farioli”, zo schrijft de Spaanse krant. “Dit deden ze om zo de overstap goedkoper te maken.”

Een akkoord lijkt er de komende dagen sowieso te gaan komen, zo klinkt het uit Spanje. Real Valladolid staat er financieel namelijk niet goed voor en kan het geld dat Moro oplevert uitstekend gebruiken.

Eerder deze week kwam ook al het bericht naar buiten dat Ajax een akkoord had bereikt met CD Léganes over een huurtransfer van Wijndal, maar toen zou de linksback zelf hebben aangegeven de stap niet te willen maken. Hij twijfelde namelijk of degradatievoetbal wel bij hem zou passen.

Real Valladolid (de huidige nummer 20 in LaLiga) staat er nog slechter voor dan Léganes, waardoor het wederom maar weer de vraag is of Wijndal het ziet zitten om naar Spanje te verkassen. In het geval dat Wijndal niet in de deal betrokken wordt, wil Valladolid de transfersom zo dicht mogelijk bij de tien miljoen euro laten komen.