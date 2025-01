Ajax bereikt akkoord over huurtransfer van Gastón Ávila

Ajax heeft een akkoord bereikt met het Braziliaanse Fortaleza over een huurtransfer van Gastón Ávila, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De linksback, die mede door blessureleed pas vijf Eredivisieduels speelde voor Ajax, wordt voor één jaar in Brazilië gestald.

Ávila geldt als een van de minst geslaagde aankopen die Sven Mislintat in de zomer van 2023 namens Ajax deed. De linksback kwam voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp, maar heeft totaal niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Ávila speelde daarvoor slechts één seizoen bij Antwerp, dat medio 2022 4,4 miljoen euro overmaakte aan Boca Juniors. Nu gaat Ávila dus voor één jaar terugkeren in Zuid-Amerika, waar hij nog altijd een goede naam heeft.

Fortaleza huurt de Argentijnse verdediger namelijk voor één jaar van Ajax, wat betekent dat hij pas op 1 januari 2026 terugkeert in Amsterdam. Fortaleza eindigde vorig seizoen als vierde in de Braziliaanse Série A.

Met de huurtransfer van Ávila komt er na twee weken op de winterse transfermarkt toch wat in beweging voor Ajax. Ook Devyne Rensch is dicht bij een uitgaande transfer, al moet Ajax er nog wel helemaal uit zien te komen met AS Roma.

Ávila ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA en is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard. Een tijdelijk vertrek van Ávila betekent dat er voor Ajax extra ruimte in het salarisbudget vrijkomt, waarmee vermoedelijk een linksbuiten kan worden aangetrokken.

Technisch directeur Alex Kroes is daarover nog steeds in onderhandeling met Real Valladolid. Raúl Moro wordt namelijk gezien als de ideale versterking voor de voorhoede. De 22-jarige Spanjaard zou tien miljoen euro moeten kosten, al hoopt Kroes nog wat van die prijs af te snoepen.