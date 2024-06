Ajax bereikt akkoord met Sean Steur en houdt hem uit handen van PSV

Sean Steur blijft tóch bij Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het zestienjarige talent heeft met de Amsterdammers een akkoord bereikt over een eerste profcontract dat loopt tot medio 2027. Daardoor houdt Ajax Steur uit handen van PSV, dat nadrukkelijke belangstelling had voor de middenvelder.

Lang zag het er niet naar uit dat Ajax en Steur, een van de grotere talenten van de jeugdopleiding, tot een akkoord zouden komen. Het AD meldt dat de middenvelder pas wilde tekenen ‘als het sportieve plaatje in zijn ogen helemaal klopte’. De Amsterdammers hebben hem deze week kunnen overtuigen.

De clubleiding heeft hem de inhoud en methodes van het nieuwe trainingstraject concreet uitgelegd, zo klinkt het. Daarna gaf Steur zijn jawoord, waardoor hij op korte termijn zijn handtekening gaat zetten onder een contract tot medio 2027.

De interesse van PSV in Steur was al even bekend. Eind mei bracht Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad namelijk naar buiten dat de Eindhovenaren pogingen ondernamen om de middenvelder over te nemen.

Steur maakt bij Ajax behoorlijk furore in de jeugdopleiding. Hij speelt zijn wedstrijden voornamelijk in het Onder 17-elftal van Ajax, waarmee onder meer de Future Cup werd gewonnen. In de finale van dat toernooi was Steur tevens trefzeker.

De international van Nederland Onder 16 speelde reeds vier keer mee met Ajax Onder 18 en maakte zelfs al zijn debuut in het profvoetbal. Op de laatste speeldag van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen kwam Steur ruim twintig minuten voor tijd in het veld namens Jong Ajax, dat het in eigen huis opnam tegen Jong AZ (1-4).

