Ajax bereikt akkoord met Juventus en Rugani; vertrek Sutalo niet per se vereist

Ajax heeft een akkoord bereikt met Juventus over de transfer van Daniele Rugani, zo schrijft Voetbal International. De Amsterdammers zijn er op persoonlijk vlak ook uit met de Italiaanse mandekker, die echter pas kan komen als Josip Sutalo óf Jakov Medic vertrokken is.

Rugani staat al langer op het wensenlijstje van Ajax. De centrumverdediger is één van de vele spelers die Juventus deze zomer mag verlaten en hij staat open voor een vertrek naar de recordkampioen van Nederland.

Vanwege de penibele financiële situatie bij Ajax is het ook goed mogelijk dat de Amsterdammers een huurdeal zullen voorstellen aan Juventus, waar de dertigjarige Rugani nog twee jaar vastligt. De komst van de routinier is nog geen zekerheid, want Ajax moet eerst Sutalo óf Medic zien kwijt te raken.

Sutalo heeft naar verluidt al meerdere Europese clubs afgewezen vanwege zijn wil om te slagen bij Ajax, waar hij geen overtuigend eerste seizoen achter de rug heeft. Mogelijk biedt een transfer van Medic in dat opzicht uitkomst. De 25-jarige Kroaat was afgelopen seizoen reservespeler en lijkt ook onder Francesco Farioli niet te kunnen rekenen op een plek bij de eerste elf.

Farioli wil de Amsterdamse defensie voorzien van ervaring en leiderschap en ziet in zijn landgenoot Rugani daarvoor de perfecte versterking. Rugani, die tot op heden 148 keer het shirt van Juventus droeg, stond ook in de belangstelling van de nodige andere clubs. Zo voerde onder meer Bologna gesprekken met zijn zaakwaarnemer, maar Rugani lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een (tijdelijke) transfer naar Amsterdam.

Om salarisbudget en transfergelden vrij te maken werden eerder Borna Sosa, Owen Wijndal, Silvano Vos en Benjamin Tahirovic teruggezet naar Jong Ajax. Sosa wil het liefst naar Spanje of Italië, maar geniet ook interesse uit Duitsland, waar hij eerder al speelde namens VfB Stuttgart. Vos heeft zijn zinnen gezet op een buitenlandse transfer.

Wijndal strijkt een riant salaris op bij Ajax en daardoor lijkt een transfer naar een Nederlandse club niet reëel, al wist het Eindhovens Dagblad eerder op de dag te melden dat de naam van de linksback gevallen is bij PSV. Concreet zijn de Eindhovenaren (nog) niet. Of er interesse voor Tahirovic is, is momenteel onbekend. Ook Naci Ünüvar mag vertrekken. De creatieveling geniet belangstelling uit de Eredivisie.

